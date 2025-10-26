الأحد 26 أكتوبر 2025
المصري يتقدم على الاتحاد الليبي بهدف دغموم في الشوط الأول (فيديو)

المصري
المصري

تقدم فريق المصري البورسعيدي، على نظيره الاتحاد الليبي، بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد، باستاد السويس الجديد في إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

جاء هدف المصري عن طريق عبدالرحيم دغموم في الدقيقة 19.

تشكيل المصري لمباراة الاتحاد الليبي

محمود حمدي لحراسة المرمى 
أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر 
بونور موجيشا، مصطفى أبو الخير  كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، يتقدمهما الثلاثي عبد الرحيم دغموم، حسن علي، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة صلاح محسن

البدلاء: عصام ثروت، كريم العراقي، محمد هاشم، أحمد منصور، أحمد عامر، محمود حمادة، أحمد القرموطي، عمر الساعي، كينجسلي ايدوو

مباراة المصري ضد الاتحاد الليبي

وتعادل فريق المصري مع نظيره الاتحاد الليبي سلبيا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لذلك يحتاج الفريق البورسعيدي إلى الفوز للتأهل إلى دور المجموعات.

طاقم تحكيم جنوب إفريقي لمباراة المصري والاتحاد الليبي بالكونفيدرالية

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلنت عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الاتحاد الليبي.

ويضم الطاقم  الذي ينتمي إلى جنوب إفريقيا كل من: ماكسيكسول بامبيسو حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول زاكيلي سيويلا، ومساعد الحكم الثاني إلفاس سيتول.

ويتولى باتريك جاسا مهام الحكم الرابع، بينما يتولى ماكور ماجوك من جنوب السودان مهام مراقب المباراة، ويتولى الكونغولي رينيه دانيال مهام مراقبة التحكيم.

