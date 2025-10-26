الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

برشلونة يبحث عن هدف التعادل أمام ريال مدريد بعد 75 دقيقة (صور)

ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة

يتقدم ريال مدريد على نظيره برشلونة، بنتيجة 2-1، بعد مرور 75 دقيقة من المباراة التي تجمعهما على ملعب "سانتياجو برنابيو" اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

مباراة ريال مدريد وبرشلونة 

واحتسب الحكم ركلة جزاء لـ صالح فينيسيوس جونيور قبل أن يعود للفار ويلغيها.

وألغى الحكم هدفا لـ كيليان مبابي في الدقيقة 13 بعد العودة لتقنية الفار بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 23 سجل كيليان مبابي الهدف الأول لـ ريال مدريد بعد انفراد تام بالمرمى.

وسجل فيرمين لوبيز هدف التعادل لـ برشلونة بالدقيقة 38 من تصويبة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

 وفي الدقيقة 38 سجل بيلينجهام الهدف الثاني لـ ريال مدريد.

وفي الدقيقة 54 أهدر كيليان مبابي ركلة جزاء بعد ما تصدى لها تشيزني ببراعة شديدة.

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: بالدي، إريك جارسيا، باو كوبارسي، جول كوندي.

خط الوسط: بيدري، فيرمين لوبيز، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، فيران توريس، لامين يامال

الصورة

تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي - دين هويسين - إيدير ميليتاو - ألفارو كاريراس

في خط الوسط: أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا - جود بيلينجهام

في خط الهجوم: أردا جولر - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور

مباراة ريال مدريد وبرشلونة

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في 8 مواجهات وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة.

فيما يحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب، خلف ريال مدريد بفارق نقطتين، ويملك 22 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مواجهات وتعادل في مباراة، فيما خسر لقاء واحد.

ويأتي برشلونة من فوز كبير بدوري أبطال أوروبا أمام أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 6-1، في الجولة الثالثة لمرحلة الدوري، وريال مدريد حقق فوزًا على حساب يوفنتوس بهدف دون مقابل.

الكلاسيكو، ريال مدريد يتقدم على برشلونة 2-1 في شوط أول مثير (صور)

بيلينجهام يسجل الهدف الثاني لـ ريال مدريد في شباك برشلونة

نتائج كلاسيكو الأرض الموسم الماضي

وتغلب برشلونة على ريال مدريد في الدوري الإسباني موسم 2024-2025، بنتيجة 4-0، وبنتيجة 4-3.

وفي كأس السوبر الإسباني تفوق برشلونة على ريال مدريد بخماسية لهدفين، وفي نهائي كأس ملك إسبانيا فاز فريق فليك أيضًا، وكان ذلك بنتيجة 3-2.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريال مدريد برشلونة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة ماتش الريال وبرشلونه ريال مدريد ضد برشلونة مباراة الكلاسيكو الكلاسيكو مباراة ريال مدريد اليوم مباراة برشلونة اليوم بث مباشر الكلاسيكو ريال مدريد مباشر برشلونة مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

مواد متعلقة

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 60 دقيقة

زمالك 2005 يفوز على المصري بهدف في دوري الفريق الثاني

آرسنال يفوز على كريستال بالاس ويواصل تصدره للدوري الإنجليزي

الكلاسيكو، ريال مدريد يتقدم على برشلونة 2-1 في شوط أول مثير (صور)

بيلينجهام يسجل الهدف الثاني لـ ريال مدريد في شباك برشلونة

فيرمين لوبيز يتعادل لـ برشلونة بهدف في ريال مدريد

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 30 دقيقة

مبابي يسجل الهدف الأول لـ ريال مدريد في شباك برشلونة

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 60 دقيقة

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 30 دقيقة

ركلة جزاء وهدف ملغي، نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 15 دقيقة

الكلاسيكو، ريال مدريد يتقدم على برشلونة 2-1 في شوط أول مثير (صور)

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يخسر من أستون فيلا بهدف في الدوري الإنجليزي

بيرنلي يفوز على وولفرهامبتون 2/3 في الدوري الإنجليزي

تعادل سيراميكا وكهرباء الإسماعيلية سلبيا في الشوط الأول بالدوري المصري

فيرمين لوبيز يتعادل لـ برشلونة بهدف في ريال مدريد

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام الأيام البيض من شهر جمادى الأولى1447

ما حكم لجوء بعض السائقين لزيادة الأجرة عن المحدد رسميًا؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز قضاء صلاة الفجر إذا فاتت؟ مركز الأزهر يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية