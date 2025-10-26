الأحد 26 أكتوبر 2025
رياضة

هشام نصر يكشف لـ«فيتو» حقيقة الشرط الجزائي في عقد جون إدوارد

هشام نصر، فيتو
هشام نصر، فيتو

 كشف هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، حقيقة ما تردد عن وجود شرط جزائي بقيمة 2 مليون دولار في عقد المدير الرياضي للنادي جون إدوارد.

 

حقيقة وجود شرط جزائي في عقد جون إدوارد بقيمة 2 مليون دولار

 وكان الإعلامي محمد المحمودي قد قال إن هناك شرطا جزائيا قيمته 2 مليون دولار في عقد جون إدوارد، في حال الإطاحة به من منصبه داخل الزمالك، وهو ما يجعل تجربته مستمرة داخل النادي، وبالتالي فإن يانيك فيريرا سيواصل عمله أيضًا مع الفريق.

وأثارت تصريحات المحمودي غضب جماهير نادي الزمالك، بسبب القيمة الضخمة للشرط الجزائي.

 

 هشام نصر يكشف عبر «فيتو» حقيقة الشرط الجزائي في عقد جون إدوارد

 وأكد هشام نصر أن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح تماما، مشددا على أن مجلس الإدارة لم يتضمن في عقد المدير الرياضي أي بنود مالية مبالغ فيها أو شروط جزائية غير منطقية.

وواصل: غير صحيح تماما وجود شرط جزائي بقيمة 2 مليون دولار.

