فاركو يحقق فوزه الأول في الدوري الممتاز ويعمق جراح الإسماعيلي (فيديو)

الدوري المصري، فاز فريق فاركو، على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الممتاز.

جاء هدف فاركو عن طريق نداي في الدقيقة 44، وسط اعتراضات بالجملة من فريق الإسماعيلي مطالبين باحتسابها لمسة يد، قبل أن يتطور الأمر بالهجوم بشكل كبير على الحكم محمود البنا، عقب انتهاء الشوط الأول.

تشكيل الإسماعيلي أمام فاركو في الدوري الممتاز

وجاء تشكيل الإسماعيلي أمام فاركو كالتالي:

في حراسة المرمى: عبد الله جمال

في الدفاع: محمد عمار، عبد الكريم مصطفى، محمد عبد الله، عمر القط

في الوسط: إيريك تراورى، محمد سمير كونتا، على الملوانى

في الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصى، أنور عبد السلام

مباراة الاسماعيلي وفاركو في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلي المركز الأخير في الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط، فيما يحتل فاركو المركز الـ 18 برصيد 9 نقاط بعد ما حقق اول فوز في المسابقة.

حكام مباراة فاركو والاسماعيلي

وأدار لقاء فاركو ضد الإسماعيلي طاقم حكام مكون من: الدولي محمود البنا (حكمًا للساحة)، إسلام أبو العطا ومحمد توفيق (مساعدين)، محمد إبراهيم الدسوقي (حكمًا رابعًا)، ومحمد علي الشناوي وأحمد لطفي (تقنية الفيديو).

قائمة الإسماعيلي لمواجهة فاركو

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمباراة فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، وعبد الله جمال.

خط الدفاع: عبد الله محمد، ومحمد إيهاب، وعبد الكريم مصطفى، ومحمد عمار، وحسن منصور.

خط الوسط: محمد وجدي، ومحمد حسن، ومحمد سمير كونتا، وعلي الملواني، ومحمد خطاري، وعمر القط، وإبراهيم عبد العال.

خط الهجوم: أنور عبد السلام، وإيريك تراوري، وخالد النبريصي، ونادر فرج، وحسن صابر.

