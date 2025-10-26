الأحد 26 أكتوبر 2025
اتحاد الكرة يفجر مفاجأة بشأن مشاركة “دونجا” مع الزمالك في كأس السوبر

نبيل عماد دونجا،
نبيل عماد دونجا، فيتو

اتحاد الكرة، فجر مصدر داخل اتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل، تتعلق بمصير مشاركة نبيل عماد دونجا، مع الزمالك في منافسات كأس السوبر المصري، المقرر له خلال الفترة من 6 وحتى 9 نوفمبر المقبل في الإمارات.

وكان الزمالك قد خاطب اتحاد الكرة من أجل الاستفسار عن العقوبة التي سبق توقيعها على اللاعب على هامش مشاركته في منافسات الموسم الماضي من السوبر المصري.

وتضمنت العقوبة حينها إيقاف الثلاثي عبد الواحد السيد مدير الكرة حينها، ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا لمدة 4 مباريات، وهو ما يعني غياب اللاعب بشكل رسمي عن منافسات الموسم المقبل من كأس السوبر المصري.

وكشف المصدر، أن اتحاد الكرة لم يعثر على أي مستند رسمي داخل سجلاته يفيد يتوقيع العقوبة التي أعلنت حينها، وأن بناء على ذلك فأن العقوبة هي والعدم سواء، ويحق للاعب المشاركة في الزمالك في السوبر المقبل.

وأوضح المصدر، أن اتحاد الكرة راجع كافة السجلات الخاصة بالعقوبات وقرارات لجنتي الحكام والمسابقات، ولم يجد ما يؤكد توقيع عقوبة على اللاعب.

الجريدة الرسمية