ارتفاع النترات العادي واليوريا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم الأحد تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويأتي هذا التباين في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

أسعار الأسمدة اليوم 

وتستعرض «فيتو» أحدث تحركات أسعار نترات النشادر وسلفات النشادر واليوريا بأنواعها العادية والمخصوص، اليوم الأحد الموافق 11 يناير 2026؛ في السطور التالية:

أولًا: أسعار نترات النشادر اليوم

نترات النشادر 33.5% مخصوص

متوسط السعر: 23326 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 447 جنيها.

النطاق السعري: من 22 ألف إلى 24800 جنيه للطن.

نترات النشادر 33.5% عادي

متوسط السعر: 13220 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 608 جنيهات.

النطاق السعري: من 4700 إلى 23 ألف جنيه للطن.

ثانيًا: أسعار سلفات النشادر اليوم

 سلفات النشادر 20.6% مخصوص

متوسط السعر: 18216 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 383 جنيها.

النطاق السعري: من 10200 إلى 23 ألف جنيه للطن.

ثالثًا: أسعار اليوريا اليوم

 يوريا 46.5% مخصوص

متوسط السعر: 24526 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 153 جنيها.

النطاق السعري: من 23500  إلى 26 ألف جنيه للطن.

يوريا 46.5% عادي

متوسط السعر: 13250 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 593 جنيها.

النطاق السعري: من 4800 إلى 23 ألف جنيه للطن.

الجريدة الرسمية