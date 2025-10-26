بهدف أثار الجدل.. فاركو يتقدم على الاسماعيلي في الشوط الأول (فيديو)

الدوري المصري، تقدم فريق فاركو، على نظيره الاسماعيلي بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الممتاز.

جاء هدف فاركو عن طريق في الدقيقة 44 وسط اعتراضات بالجملة من فريق الاسماعيلي مطالبين باحتسابها لمسة يد، قبل أن يتطور الأمر بالهجوم بشكل كبير على الحكم محمود البنا عقب انتهاء الشوط الأول.

تشكيل الإسماعيلي أمام فاركو في الدوري الممتاز

وجاء تشكيل الإسماعيلي أمام فاركو كالتالي:

في حراسة المرمى: عبد الله جمال

في الدفاع: محمد عمار، عبد الكريم مصطفى، محمد عبد الله، عمر القط

في الوسط: إيريك تراورى، محمد سمير كونتا، على الملوانى

في الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصى، أنور عبد السلام

مباراة الاسماعيلي وفاركو في الدوري الممتاز

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ20 وقبل الأخير برصيد 7 نقاط، ويليه فاركو برصيد 6 نقاط في المركز الأخير، وتعد مباراة الليلة بمثابة الابتعاد عن ذيل جدول ترتيب الدوري.

حكام مباراة فاركو والاسماعيلي

ويدير لقاء فاركو ضد الإسماعيلي طاقم حكام مكون من: الدولي محمود البنا (حكمًا للساحة)، إسلام أبو العطا ومحمد توفيق (مساعدين)، محمد إبراهيم الدسوقي (حكمًا رابعًا)، ومحمد علي الشناوي وأحمد لطفي (تقنية الفيديو).

وعاد إلى قائمة الدراويش أمام فاركو محمد حسن بعد غياب 6 أشهر بسبب الإصابة في وتر إكيليس، بينما تم استبعاد كل من مروان حمدي وحاتم سكر للإصابة.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة فاركو

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمباراة فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، وعبد الله جمال.

خط الدفاع: عبد الله محمد، ومحمد إيهاب، وعبد الكريم مصطفى، ومحمد عمار، وحسن منصور.

خط الوسط: محمد وجدي، ومحمد حسن، ومحمد سمير كونتا، وعلي الملواني، ومحمد خطاري، وعمر القط، وإبراهيم عبد العال.

خط الهجوم: أنور عبد السلام، وإيريك تراوري، وخالد النبريصي، ونادر فرج، وحسن صابر.

