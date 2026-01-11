البداية من السكر، القابضة للصناعات الغذائية تبدأ عقد الجمعيات العمومية للشركات التابعة

18 حجم الخط

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بدء عقد الجمعيات العمومية لجميع الشركات التابعة لها، والبالغ عددها 22 شركة، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، على أن تكون البداية بانعقاد الجمعية العمومية لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، وذلك يوم الخميس الموافق 15 يناير 2026.

ويأتي ذلك في إطار ما تشهده المرحلة الحالية من تنسيق مستمر وحرص متزايد بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، وتماشيًا مع رؤية الشركة الهادفة إلى تطوير الأداء وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، وبناءً على تعليمات الدكتور المهندس علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقال الدكتور المهندس علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، في تصريحات صحفية، إن قرار عقد الجمعيات العمومية يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الشركة القابضة بهدف استعراض الأداء التشغيلي والمالي لشركة السكر والصناعات التكاملية، إلى جانب مناقشة المستجدات المتعلقة بخطط التطوير والتحديث المستمرة.

وأضاف ناجي أن الاجتماع يستهدف ضمان التناغم وتكامل الجهود بين الإدارة التنفيذية لشركة السكر والصناعات التكاملية والشركة القابضة، بما يتماشى مع التوجهات العامة والاستراتيجية المستقبلية التي تسعى الشركة القابضة لتحقيقها على المدى البعيد.

وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية أن عقد الجمعيات العمومية يهدف إلى تعزيز قدرة الشركات التابعة على المنافسة في الأسواق، وتطوير عملياتها بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلي والدولي المتجددة.

وشدد الدكتور المهندس علاء ناجي على أن إدارة الشركة القابضة تعرب عن تقديرها العميق لجهود الإدارة التنفيذية لشركة السكر والصناعات التكاملية وجميع العاملين بها، مشيدًا بتفانيهم الكبير في أداء مهامهم بصورة مميزة واحترافية خلال الفترة الماضية، رغم التحديات الاقتصادية والظروف الصعبة التي مر بها القطاع.

وأشار ناجي إلى أن العاملين أثبتوا حرصهم المستمر على تحقيق أهداف الشركة وتجاوز العقبات التي واجهتهم، مؤكدًا أنه رغم هذه التحديات، نجحت الإدارة في الحفاظ على استقرار الأداء، وهو ما يعكس مستوى مرتفعًا من الالتزام والانضباط والإنتاجية.

ومن جانب آخر، شدد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية على أن الحفاظ على استقرار منظومة العمل وصون حقوق العاملين في جميع الشركات التابعة يأتي على رأس أولويات الشركة، مؤكدًا أن أي قرارات أو تغييرات تتخذها الإدارة ستكون مدروسة بعناية فائقة، وتهدف في المقام الأول إلى تحسين بيئة العمل، وتوفير المناخ المناسب لتطوير المهارات وتعزيز العمل الجماعي.

كما أكد الدكتور المهندس علاء ناجي التزام الشركة القابضة الكامل بمسئوليتها تجاه العاملين، وضمان حقوقهم وفقًا للمعايير المهنية المعمول بها.

ودعا ناجي جميع العاملين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة إلى مواصلة التعاون الإيجابي والمستمر، مؤكدًا أهمية التواصل الفعّال بين جميع الأطراف لضمان نجاح الخطة الاستراتيجية الطموحة التي تعمل الشركة على تنفيذها.

وأكد على أن هذا التعاون المشترك من شأنه تعزيز بيئة عمل مستقرة ومحفّزة لجميع العاملين، بما يسهم في تحقيق الأهداف المستقبلية، وصون حقوق العاملين، وتحسين جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات التابعة، بما يدعم مكانة الشركة القابضة في الأسواق المحلية والدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.