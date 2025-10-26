الأحد 26 أكتوبر 2025
رياضة

سيراميكا يفوز على كهرباء الإسماعيلية ويخطف صدارة الدوري من الأهلي

سيراميكا، فيتو
سيراميكا، فيتو

فاز فريق سيراميكا كليوباترا على كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد خلال لقائهما في الأسبوع 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

سيراميكا كليوباترا وكهرباء الإسماعيلية 

أحرز هدف التقدم لفريق سيراميكا  محمد ياسين أبو زراع في مرماه في الدقيقة 58.

 

سيراميكا كليوباترا ضد كهرباء الإسماعيلية 

ويحتل كهرباء الإسماعيلية المركز الـ19 في جدول ترتيب الدوري المصري بـ8 نقاط حصل عليها من الفوز في مباراتين والتعادل في مواجهتين، والخسارة في 7 لقاءات.

وقفز فريق سيراميكا كليوباترا الي صدارة الدوري المصري برصيد 23 نقطة يحتل بها قمة ترتيب الدوري وخلفه الاهلي بعد الفوز في 7 لقاءات والتعادل في مباراتين وخسارة مواجهتين.

ويعد فريق كهرباء الإسماعيلية الوافد الجديد على مسابقة الدوري المصري هو أكثر الأندية استقبالا للأهداف قبل الجولة الـ 12 من الموسم الجاري.

واستقبلت شباك كهرباء الإسماعيلية  19 هدفا حتى الآن، ما وضعه  على رأس قائمة أضعف فرق الدوري دفاعيا، ويليه الإسماعيلي بعدد 14 هدفا.

 

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام كهرباء الإسماعيلية 

وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

وكان تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد صادق - رجب نبيل - سعد سمير - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج -  أيمن موكا - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

جلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو  - چاستيس آرثر - أحمد هاني - محمد رضا - كريم نيدفيد - حسين السيد - عمرو قلاوة - عمر الجزار - أحمد سمير.

الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري سيراميكا كليوباترا وكهرباء الاسماعيلية سيراميكا كهرباء الاسماعيلية سيراميكا كليوباترا

