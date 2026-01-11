بنجلاديش تبلغ واشنطن رغبتها في الانضمام إلى القوة الدولية في غزة

18 حجم الخط

أعلنت بنجلاديش السبت أنها أبلغت الولايات المتحدة برغبتها في الانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية التي سيتم نشرها في قطاع غزة.

وذكرت بنجلاديش أن مستشار الأمن القومي، خليل الرحمن، التقى بالدبلوماسيين الأمريكيين أليسون هوكر وبول كابور في واشنطن.

وأضاف بيان صادر عن الحكومة البنجلاديشية أن الرحمن "أعرب عن اهتمام بنجلاديش من حيث المبدأ بالمشاركة في قوة الاستقرار الدولية التي سيتم نشرها في غزة".

ولم يذكر البيان نطاق أو طبيعة مشاركتها المقترحة. ولم يصدر عن وزارة الخارجية أي تعليق فوري.

وكان قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي تم اعتماده في منتصف نوفمبر، قد فوض ما يسمى بمجلس السلام والدول المتعاونة معه بإنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة حيث بدأ وقف إطلاق النار في أكتوبر.

ولم يتجاوز وقف إطلاق النار مرحلته الأولى، ولم يحرز تقدما يذكر في الخطوات التالية. وأفادت التقارير باستشهاد أكثر من 400 فلسطيني وثلاثة جنود إسرائيليين منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

