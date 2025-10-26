الأحد 26 أكتوبر 2025
رياضة

تشكيل الإسماعيلي الرسمي أمام فاركو في الدوري الممتاز

الاسماعيلي
الاسماعيلي

الدوري المصري، يحل فريق الإسماعيلي، ضيفا في الثامنة مساء اليوم الأحد، على نظيره فاركو، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي أمام فاركو في الدوري الممتاز 

وجاء تشكيل الإسماعيلي أمام فاركو كالتالي:

ويدخل الإسماعيلي لقاء فاركو بمعنويات عالية رغم الأزمات الإدارية، بعدما تمكن في الجولة الماضية من تحقيق الفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في المقابل، يبحث فاركو عن تحقيق فوز الأول في الدوري ومغادرة المركز الأخير في جدول الترتيب.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ20 وقبل الأخير برصيد 7 نقاط، ويليه فاركو برصيد 6 نقاط في المركز الأخير، وتعد مباراة الليلة بمثابة الابتعاد عن ذيل جدول ترتيب الدوري.

حكام مباراة فاركو والاسماعيلي

ويدير لقاء فاركو ضد الإسماعيلي طاقم حكام مكون من: الدولي محمود البنا (حكمًا للساحة)، إسلام أبو العطا ومحمد توفيق (مساعدين)، محمد إبراهيم الدسوقي (حكمًا رابعًا)، ومحمد علي الشناوي وأحمد لطفي (تقنية الفيديو).

وعاد إلى قائمة الدراويش أمام فاركو محمد حسن بعد غياب 6 أشهر بسبب الإصابة في وتر إكيليس، بينما تم استبعاد كل من مروان حمدي وحاتم سكر للإصابة.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة فاركو

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمباراة فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، وعبد الله جمال.

خط الدفاع: عبد الله محمد، ومحمد إيهاب، وعبد الكريم مصطفى، ومحمد عمار، وحسن منصور.

خط الوسط: محمد وجدي، ومحمد حسن، ومحمد سمير كونتا، وعلي الملواني، ومحمد خطاري، وعمر القط، وإبراهيم عبد العال.

خط الهجوم: أنور عبد السلام، وإيريك تراوري، وخالد النبريصي، ونادر فرج، وحسن صابر.

