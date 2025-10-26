الأحد 26 أكتوبر 2025
تطورات ملف تجديد عقد محمد السيد مع الزمالك

محمد السيد
محمد السيد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة الكرة بالنادي قررت حسم ملف تجديد عقد محمد السيد لاعب الفريق خلال الجلسة المنتظر عقدها مع اللاعب يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك متمسكة باستمرار اللاعب، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه في الفترة الماضية، إلا أن الموقف النهائي سيتحدد بناءً على نتيجة الجلسة.

وأوضح المصدر أنه في حال رفض محمد السيد التوقيع على العقود الجديدة أو المماطلة في حسم موقفه، سيتم اتخاذ قرار رسمي بتجميده من المشاركة في المباريات المقبلة لحين تحديد مصيره بشكل نهائي.

ويأتي ذلك في إطار سياسة النادي بضرورة حسم ملفات التجديد مبكرًا للحفاظ على استقرار الفريق، خصوصًا في ظل ارتباط الزمالك بالعديد من المنافسات المحلية والقارية خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة حضور ممثل من اللجنة الفنية والجهاز الفني للفريق الأول.

