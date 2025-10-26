تطورات ملف تجديد عقد محمد السيد مع الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة الكرة بالنادي قررت حسم ملف تجديد عقد محمد السيد لاعب الفريق خلال الجلسة المنتظر عقدها مع اللاعب يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك متمسكة باستمرار اللاعب، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه في الفترة الماضية، إلا أن الموقف النهائي سيتحدد بناءً على نتيجة الجلسة.

وأوضح المصدر أنه في حال رفض محمد السيد التوقيع على العقود الجديدة أو المماطلة في حسم موقفه، سيتم اتخاذ قرار رسمي بتجميده من المشاركة في المباريات المقبلة لحين تحديد مصيره بشكل نهائي.

ويأتي ذلك في إطار سياسة النادي بضرورة حسم ملفات التجديد مبكرًا للحفاظ على استقرار الفريق، خصوصًا في ظل ارتباط الزمالك بالعديد من المنافسات المحلية والقارية خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة حضور ممثل من اللجنة الفنية والجهاز الفني للفريق الأول.

