وزيرة التضامن دخلت على خط الأزمة، أشرف زكي يكشف لغز اختفاء شيرين عبد الوهاب (فيديو)

شيرين عبد الوهاب، كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لغز اختفاء الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا أن وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي على تواصل مع النقابة من أجل تقديم الدعم اللازم في الأزمة.

وقال: "مجموعة من الأصدقاء اتفقنا نحط إيدنا في إيد بعض لغاية ما نشوف حد للغز الفنانة شيرين ونقدر نحافظ على قيمة زي الفنانة شيرين، وفي يوم من الأيام وزيرة التضامن فضلت معانا على التليفون حتى الفجر وإحنا بنبحث لغز اختفاء شيرين، وقالت إنها موفرة كافة الإمكانيات التي تحتجوها وأكتر من كدا".

لغز اختفاء شيرين عبد الوهاب

وقال خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية»: "نحن مجموعة من أصدقاء الفنانة شيرين عبد الوهاب وأصدقاء أحبائها اتفقنا على إيجاد حل للغز اختفاء شيرين، وخلال المرحلة المقبلة سنتمكن من الحفاظ على فنانة ذات قيمة ونعتز بها، وسنوفر إجابات للكثير من الأسئلة المثارة، نظرًا لعدم توفر الإجابات الكافية حاليًّا".

وأضاف: "شيرين موجودة في بيتها، وزرتها وجلست معها منذ نحو 20 يومًا وحاولت إقناعها بالخروج، وأكدت لي عدم رغبتها بالخروج من المنزل بسبب حالتها المزاجية، مع تعهدها بالتواصل معي مستقبلًا من أجل الخروج".

وتابع: "الحالة المزاجية لشيرين تدفعها للانعزال وعدم مقابلة الآخرين، ويوجد معها بعض الأشخاص المقربين منها وتعيش حياتها بشكل عادي"، مؤكدًا أن "الفترة المقبلة ستشهد الحديث عن المزيد من التفاصيل وإن شاء الله المكالمة الجاية أطمئنك على شيرين".
 

