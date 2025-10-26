أخبار الحوادث اليوم: أدلة تقود الشرطة للبحث عن مرتكبي جريمة الهرم.. حقيقة وقوع مشاجرة بسبب خلاف طائفي بالمنيا.. مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله قائدي 3 مركبات "تروسيكل" أثناء قيامهم بأداء حركات استعراضية بطريق “القاهرة - الإسماعيلية” الصحراوى، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المركبات وقائديها.

مازال الغموض يحيط بجريمة أثارت الرأي العام، وتحديدًا بمنطقة الهرم، التي شهدت لحظات رعب في نفوس المواطنين والمارة من هول مشهد توك توك يلقى طفلين، أحدهما فقد الحياة، وأخته تصارع الموت، لتكتب فصلًا جديدًا من العنف الجنائي في ارتكاب الجرائم.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن احتفال بالألعاب النارية أثار الرعب بمنطقة بولاق الدكرور.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام إحدى الفتيات بالتلويح بإشارة خادشة للحياء لأحد الأشخاص داخل إحدى محطات المترو بالجيزة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر فيه سائق تابع لإحدى شركات النقل الذكى متضررًا من اعتداء شخصين عليه باستخدام أسلحة بيضاء، ومحاولتهما سرقة سيارته وبعض متعلقاته الشخصية بمحافظة الجيزة.

نظم قطاع التدريب بوزارة الداخلية، احتفالية بمناسبة انتهاء فترة التدريب الأساسى لطلبة وطالبات معاهد معاوني الأمن “الدفعة العاشرة”.

أكدت تحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية قيام هذه البؤر بنطاق عدة محافظات، وضمت عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق الحكم عليهم في قضايا مخدرات وقتل عمد وسرقة بالإكراه وخطف؛ بارتكاب جرائم في جلب وتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط 3 أشخاص لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في الاستيلاء على ملكية خطوط الهواتف المحمولة المميزة المغلقة وغير المستخدمة بصفة مستمرة، باستخدام بطاقات رقم قومي مزورة بأسماء أصحاب تلك الخطوط وإعادة بيعها مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



كشف مصدر أمنى بوزارة الداخلية، ملابسات نشوب مشاجرة بين عائلتين بإحدى القرى بمركز شرطة بنى مزار بمحافظة المنيا، ومحاولة البعض تصويرها بكونها ذات أبعاد طائفية.

كشف إسلام جمال، مكتشف ومبلّغ واقعة العثور على الطفلين في حادث أسرة اللبيني بالهرم، تفاصيل اللحظات الأولى لاكتشافه الحادث.

قصت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض دعوى تطالب ببطلان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2025.

