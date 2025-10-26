الأحد 26 أكتوبر 2025
مصدر أمني يكشف حقيقة وقوع مشاجرة بسبب خلاف طائفي في بني مزار

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشف مصدر أمنى بوزارة الداخلية، ملابسات نشوب مشاجرة  بين عائلتين بإحدى القرى بمركز شرطة بنى مزار بمحافظة المنيا، ومحاولة البعض تصويرها بكونها ذات أبعاد طائفية. 

 

مشاجرة عائلتين فى أحداث بنى مزار 

وقال مصدر أمنى، تم تداول بعدد من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى حدوث مشاجرة بين عائلتين بإحدى القرى بمركز شرطة بنى مزار بمحافظة المنيا، ومحاولة البعض تصويرها بكونها ذات أبعاد طائفية. 

 

ارتباط فتاة بأحد أبناء العائلة الأخرى

أكد مصدر أمنى على أن المشاجرة  نشبت لخلاف بين عائلتين نتيجة ارتباط فتاة بأحد أبناء العائلة الأخرى وقد حاول البعض إضفاء الأبعاد الطائفية حيال الواقعة لاختلاف الديانة.. وتم اتخاذ  الإجراءات القانونية فى حينه وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس الشاب على ذمة القضية.

حقيقة فتنة طائفية فى المنيا 





وأوضح المصدر، وأعقب ذلك تصالح العائلتين خلال جلسة صلح عرفية وفقًا للعادات والتقاليد السائدة بالقرية وأن ذلك لا يتعارض مع الإجراءات القانونية المتخذة.

 

تحذير عاجل من وزارة الداخلية من أحداث الفتنة بين عنصرى الأمة 


وتحذر وزارة الداخلية من محاولات البعض استغلال الواقعة للنيل من حالة الترابط الأخوى بين عنصرى الأمة وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بشكل حاسم حيالهم.

الجريدة الرسمية