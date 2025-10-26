القبض على 5 أشخاص احتفلوا بألعاب نارية وروعوا المواطنين ببولاق الدكرور

الأحد 26 أكتوبر 2025
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن احتفال بالألعاب النارية أثار الرعب بمنطقة بولاق الدكرور. 

رصدت الأجهزة الأمنية قيام بعض الأشخاص بالاحتفال بإطلاق ألعاب نارية بمناسبة الإفراج عن صديقهم، مما تسبب فى ترويع المواطنين بإحدى مناطق الجيزة.

نتائج الضبط

تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط 5 أشخاص ظهروا في الفيديو، منهم اثنان لهما معلومات جنائية، مقيمون بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بحوزتهم ألعاب نارية وزجاجة بها مادة قابلة للاشتعال.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة ضمن الاحتفال بالإفراج عن أحدهم على ذمة إحدى القضايا، وأفادوا بأنهم حصلوا على الألعاب النارية من شخص آخر، تم ضبطه أيضًا، وبحوزته كمية إضافية من الألعاب.


الإجراءات القانونية:

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتورطين.
 

