5 أدلة تقود الشرطة للبحث عن مرتكبي جريمة الهرم.. توك توك كلمة السر فى التخلص من جثامين الطفلين.. واستمرار البحث عن شقيقهما المفقود

مازال الغموض يحيط بجريمة أثارت الرأي العام، وتحديدًا بمنطقة الهرم، التي شهدت لحظات رعب في نفوس المواطنين والمارة من هول مشهد توك توك يلقى طفلين، أحدهما فقد الحياة، وأخته تصارع الموت، لتكتب فصلًا جديدًا من العنف الجنائي في ارتكاب الجرائم.

5 أدلة تقود الشرطة لكشف لغز جريمة الهرم

ويعمل فريق تحقيق خاص مشكل من إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، بمشاركة مفتشى قطاع الأمن العام والمساعدات الفنية والأجهزة المختصة على فك طلاسم القضية التى أثارت الرأى العام “ جريمة الهرم”.

الغموض يحيط بجريمة الهرم.. توك توك يلقي طفلين والبحث مستمر عن شقيقهما المفقود

كما يجرى البحث عن التوك توك الذى ألقى الأطفال وفر هاربًا من مسرح “ جريمة الهرم”، كما ينتظر فريق التحقيق تقرير الطب الشرعى، ونتائج فحص كاميرات المراقبة، وسماع أقوال الشهود العيان وذوى المجنى عليهم ، لسرعة كشف لغز الجريمة وغيرها من الأدلة التى ستقود فريق التحقيق لكشف لغز جريمة الهرم.

الرعب في الشارع.. العثور على الضحايا

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا عاجلًا من الأهالي يفيد بسقوط طفلين أمام مدخل العقار رقم 16 بمنطقة اللبيني في فيصل.

فور البلاغ، تحركت قوات المباحث بقيادة اللواء هاني شعراوي، والعميد عمرو حجازي، لتأمين الموقع والتحقيق في الواقعة.

وأظهرت كاميرات المراقبة فى “ جريمة الهرم” لحظة سقوط الطفلين من توك توك كان يسير بسرعة كبيرة، قبل أن يلوذ قائده بالفرار، ما زاد من حدة الغموض والرعب بين سكان المنطقة.

تحديد هوية الضحايا

وتوصل فريق التحقيق إلى تحديد هوية الضحايا فى “ جريمة الهرم”، وهما سيف الدين حمادة، 13 عامًا، الطالب بالصف الأول الإعدادي، تم التأكد من وفاته فور وصوله، وجنى حمادة، 11 عامًا، طالبة بالصف السادس الابتدائي، نُقلت إلى مستشفى الهرم في حالة حرجة، لكنها فارقت الحياة لاحقًا.

البحث عن شقيقهما الثالث مستمر

وأوضحت تحريات فريق التحقيق فى “ جريمة الهرم”، أن الطفلين اختفيا مع والدتهما منذ نحو ثلاثة أسابيع بعد خلافات أسرية، فيما لم يتم العثور بعد على شقيقهما الأصغر مصطفى، 6 سنوات.

جهود فريق البحث المكثف

قاد المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم الهرم، والرائد أحمد عبادة، بجمع التحريات التي ركزت على تحليل كاميرات المراقبة وتتبع خط سير التوك توك، بالإضافة إلى جمع إفادات شهود العيان الذين أكدوا رؤية المركبة تسير بسرعة غير طبيعية قبل الحادث.

كما تواصل الأجهزة الأمنية تحليل البيانات الهاتفية للأم وطفلها المفقود، في محاولة للوصول إليهما وكشف خيوط الغموض حول الواقعة.

والد المجنى عليهم يحرر محضر باختفاء زوجته وأولاده قبل الحادث

وأشارت التحقيقات الأولية فى "جريمة الهرم" وفقا لأول والد المجنى عليهم حمادة عيد، أن زوجته غادرت منزل الزوجية يوم 27 سبتمبر الماضي برفقة الأطفال الثلاثة: سيف، جنى، ومصطفى، إثر خلافات أسرية، مدعية أنها ستتوجه إلى منزل أسرتها، إلا أنهم اختفوا بعدها ولم يتمكن من العثور عليهم رغم محاولاته المتكررة.

وأضاف الأب أنه حرر محضرًا بالواقعة فى قسم شرطة الهرم في 5 أكتوبر الجاري، بعد أن تبين له أن زوجته لم تتوجه إلى منزل أسرتها كما ادّعت، ما زاد من حدة القلق والخوف على أطفاله.



قرارات النيابة والتحقيقات

أمرت نيابة الهرم بتشريح جثماني الطفلين لبيان أسباب الوفاة، واستدعاء شهود العيان والجيران، بالإضافة إلى إعداد تقارير شاملة عن الخلافات الأسرية السابقة وحصر المعارف المقربين من الأسرة، فضلا عن تكليف البحث الجنائى بسرعة التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة وضبط مرتكبها.

فريق التحقيق يعمل فى خلية على مدار 24 ساعة باعتبارها جريمة قتل متعمدة، وسط توقعات بكشف تفاصيل جديدة خلال الأيام المقبلة.

مأساة وأمل

خلف الحادثة مأساة عميقة تركت سكان المنطقة في حالة ذهول وحزن، فيما تواصل فرق البحث الجنائي جهودها لتحديد مكان الأم وطفلها الأصغر، وسط أمل كبير بأن تكشف الأيام القادمة ملابسات هذه الجريمة الغامضة بالكامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.