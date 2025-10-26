الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

كشف ملابسات فيديو فتاة تُلوّح بإشارة خادشة داخل محطة مترو بالجيزة

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو فتاة تُلوّح بإشارة خادشة داخل محطة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام إحدى الفتيات بالتلويح بإشارة خادشة للحياء لأحد الأشخاص داخل إحدى محطات المترو بالجيزة.

بالفحص، تبين عدم وجود بلاغات في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها طالبة، مقيمة بدائرة قسم أول مدينة نصر بالقاهرة.

وبمواجهتها، أقرت بأنها أثناء قيامها بتصوير مقطع فيديو داخل محطة المترو يوم 14 الجاري، قام أحد أفراد الأمن الإداري بالتنبيه عليها بعدم التصوير، فقامت بالتلويح بالإشارة الخارجة بيدها على سبيل المزاح أثناء التصوير.

الداخلية: انتهاء فترة التدريب الأساسى لطلبة معاهد معاونى الأمن “الدفعة العاشرة”

الأمن يكشف تفاصيل فيديو لسائق يسير برعونة على طريق الأوتوستراد

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تاة المترو مقطع فيديو وزارة الداخلية إشارات خادشة محطات المترو محافظة الجيزة الامن العام جرائم الكترونية

مواد متعلقة

الداخلية: انتهاء فترة التدريب الأساسى لطلبة معاهد معاونى الأمن “الدفعة العاشرة”

الأمن يكشف تفاصيل فيديو لسائق يسير برعونة على طريق الأوتوستراد

ضبط سائق سيارة نصف نقل يحمل طلابا في الصندوق الخلفي بالدقهلية

القبض على 5 أشخاص احتفلوا بألعاب نارية وروعوا المواطنين ببولاق الدكرور

ضبط متهمين بمحاولة سرقة سائق تطبيق نقل ذكي تحت تهديد السلاح بالجيزة

ألغت الرحلة فضربها، القبض على سائق تطبيق نقل ذكي لتعديه على طالبة بالقاهرة

الأحوال المدنية يواصل إيفاد القوافل لتيسير الخدمات الشرطية للمواطنين في 10 محافظات

الأمن يكشف حقيقة منشور التعدي على قائد توك توك بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

إثيوبيا تخدع العالم وتبني ثاني أكبر سد بعد النهضة، والخبراء يكشفون تأثيره على مصر

بالأسماء، نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة بشأن مشاركة “دونجا” مع الزمالك في كأس السوبر

موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

انخفاض الساسو والفرنساوي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

ننشر أسماء مصابي حادث تصادم 11 سيارة وأتوبيس بطريق السويس الصحراوي

عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

هل يمكن رهن شهادات الاستثمار في بنك لم يصدرها؟

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكلب الأسود في المنام وعلاقتها بوجود عدو يتربص به

موعده وسبب الاحتفال به، كل ما تريد معرفته عن المولد الرجبي للسيد البدوي

حكم اختصاص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته، الأزهر للفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية