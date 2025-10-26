كشف ملابسات فيديو فتاة تُلوّح بإشارة خادشة داخل محطة مترو بالجيزة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام إحدى الفتيات بالتلويح بإشارة خادشة للحياء لأحد الأشخاص داخل إحدى محطات المترو بالجيزة.

بالفحص، تبين عدم وجود بلاغات في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها طالبة، مقيمة بدائرة قسم أول مدينة نصر بالقاهرة.

وبمواجهتها، أقرت بأنها أثناء قيامها بتصوير مقطع فيديو داخل محطة المترو يوم 14 الجاري، قام أحد أفراد الأمن الإداري بالتنبيه عليها بعدم التصوير، فقامت بالتلويح بالإشارة الخارجة بيدها على سبيل المزاح أثناء التصوير.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

