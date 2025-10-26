الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط سائق سيارة نصف نقل يحمل طلابا في الصندوق الخلفي بالدقهلية

ضبط سائق نصف نقل
ضبط سائق نصف نقل حمل طلاب مدرسة في الصندوق الخلفي بالدقهلية

 ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على سائق نصف نقل حمل طلاب مدرسة في الصندوق الخلفي بمحافظة الدقهلية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى من مقطع فيديو يُظهر قائد سيارة نصف نقل يقوم بتحميل عدد من طلاب إحدى المدارس في الصندوق الخلفى للسيارة معرضًا حياتهم والمواطنين للخطر بمحافظة الدقهلية.

بالفحص  تمكن رجال الشرطة من تحديد السيارة وقائدها، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة.

بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدقهلية تحميل طلاب نصف نقل وزارة الداخلية المرور مخالفات مرورية أمن الدقهلية

مواد متعلقة

القبض على 5 أشخاص احتفلوا بألعاب نارية وروعوا المواطنين ببولاق الدكرور

ضبط متهمين بمحاولة سرقة سائق تطبيق نقل ذكي تحت تهديد السلاح بالجيزة

ألغت الرحلة فضربها، القبض على سائق تطبيق نقل ذكي لتعديه على طالبة بالقاهرة

الأحوال المدنية يواصل إيفاد القوافل لتيسير الخدمات الشرطية للمواطنين في 10 محافظات

الأمن يكشف حقيقة منشور التعدي على قائد توك توك بالإسماعيلية

خلال 24 ساعة، ضربات أمنية ضد المتاجرين بالنقد الأجنبي وضبط 3 ملايين جنيه

مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة وضبط مخدرات بـ88 مليون جنيه

ضبط 15 ألف كتاب في مطبعة غير مرخصة بدار السلام

الأكثر قراءة

بالأسماء، نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

منال عوض: تنفيذ 4 برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر المحلية على استخدام الذكاء الاصطناعي

ليفربول للخلف دُر، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة التاسعة

ننشر أسماء مصابي حادث تصادم 11 سيارة وأتوبيس بطريق السويس الصحراوي

انخفاض الساسو والفرنساوي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

عباس يصدر إعلانًا بهوية من يتولى مهام رئيس فلسطين حال شغور المنصب

ترامب: إيقاف الحروب أصبح أكثر من مجرد هواية

موقف مرموش، تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعده وسبب الاحتفال به، كل ما تريد معرفته عن المولد الرجبي للسيد البدوي

حكم اختصاص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته، الأزهر للفتوى يحسم الجدل

أمين البحوث الإسلامية: رسالة الأزهر تتجاوز حدود الأوطان وتدعم قيم التكافل بين الشعوب

المزيد
الجريدة الرسمية