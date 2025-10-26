ضبط سائق سيارة نصف نقل يحمل طلابا في الصندوق الخلفي بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على سائق نصف نقل حمل طلاب مدرسة في الصندوق الخلفي بمحافظة الدقهلية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى من مقطع فيديو يُظهر قائد سيارة نصف نقل يقوم بتحميل عدد من طلاب إحدى المدارس في الصندوق الخلفى للسيارة معرضًا حياتهم والمواطنين للخطر بمحافظة الدقهلية.

بالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد السيارة وقائدها، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة.

بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائق.

