الأمن يكشف تفاصيل فيديو لسائق يسير برعونة على طريق الأوتوستراد

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة بطريق الأوتوستراد بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.



وكانت أجهزة الأمن، رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة بطريق الأوتوستراد معرضًا حياته والمواطنين للخطر بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة.

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

