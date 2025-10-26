ضبط تشكيل عصابي متخصص في سرقة خطوط الهواتف المميزة باستخدام بطاقات مزورة

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط 3 أشخاص لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في الاستيلاء على ملكية خطوط الهواتف المحمولة المميزة المغلقة وغير المستخدمة بصفة مستمرة، باستخدام بطاقات رقم قومي مزورة بأسماء أصحاب تلك الخطوط وإعادة بيعها مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وهما موظفان بخدمة العملاء وتاجر خطوط هواتف محمولة، مقيمون بمحافظتي القليوبية وسوهاج، وبحوزتهم بطاقة رقم قومي مزورة باسم أحد الأشخاص، 2 جهاز حاسب آلي "لاب توب"، و8 هواتف محمولة.

وكشف فحص الأجهزة المضبوطة احتواءها على دلائل نشاطهم الإجرامي.

وواجهتهم أجهزة الأمن بالتحريات، فأقر الأول والثاني باستغلال طبيعة عملهما في الاستيلاء على بيانات العملاء، بالتعاون مع الثالث الذي كان يبيع الخطوط المملوكة لهم بمبالغ مالية كبيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

