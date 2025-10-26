الأحد 26 أكتوبر 2025
ضبط متهمين بمحاولة سرقة سائق تطبيق نقل ذكي تحت تهديد السلاح بالجيزة

ضبط متهمين بمحاولة
ضبط متهمين بمحاولة سرقة سائق تطبيق نقل ذكي تحت تهديد السلاح

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر فيه سائق تابع لإحدى شركات النقل الذكى متضررًا من اعتداء شخصين عليه باستخدام أسلحة بيضاء، ومحاولتهما سرقة سيارته وبعض متعلقاته الشخصية بمحافظة الجيزة.

 

تفاصيل الواقعة

بالفحص، تبين أنه أثناء قيام السائق (الظاهر بمقطع الفيديو – مقيم بدائرة قسم أول زايد) بتوصيل شخصين عبر تطبيق النقل الذكى، اعتديا عليه بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء في محاولة للاستيلاء على السيارة "ملك شقيقه"، إلا أنه تمكن من مقاومتهم، فاستوليا على هاتفه المحمول وسماعة ومبلغ مالى، ثم فرا هاربين.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن من تحديد وضبط المتهمين، وهما عاطلان لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز كرداسة. 

تم ضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش و2 سلاح أبيض، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات.

