الأحد 26 أكتوبر 2025
مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة وضبط مخدرات بـ88 مليون جنيه

مصرع 4 عناصر إجرامية
مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط آخرين فى مواجهات مع الشرطة، فيتو

واصلت وزارة الداخلية توجيه ضربات استباقية للبؤر الإجرامية المتخصصة في جلب وتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، حيث أكدت تحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية قيام هذه البؤر بنطاق عدة محافظات، وضمت عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق الحكم عليهم في قضايا مخدرات وقتل عمد وسرقة بالإكراه وخطف.

مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط آخرين 

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظة أسوان، وضبط باقي عناصر البؤر وبحوزتهم نحو 722 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، شابو، آيس، هيروين، بانجو، بودر، هيدرو، إستروكس، شادو)، و67 قطعة سلاح ناري (رشاش جرينوف، 15 بندقية آلية، 36 بندقية خرطوش، 14 فرد خرطوش، طبنجة)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 88 مليون جنيه. 

 مواجهات الشرطة مع تجار مخدرات بمضبوطات بقيمة 88 مليون جنيه

 

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالة القضية للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ضبط تشكيل عصابي متخصص في سرقة خطوط الهواتف المميزة باستخدام بطاقات مزورة

الداخلية تضبط 107 آلاف مخالفة مرورية متنوعة و81 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

الجريدة الرسمية