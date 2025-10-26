الأحد 26 أكتوبر 2025
القبض على قائدى 3 تروسيكلات بتهمة أداء حركات استعراضية بالإسماعيلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله قائدي 3 مركبات "تروسيكل" أثناء قيامهم بأداء حركات استعراضية بطريق “القاهرة - الإسماعيلية” الصحراوى، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المركبات وقائديها.

وبالفحص، تبين أن قائدي المركبات 3 أشخاص مقيمين بمحافظة الشرقية، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بقصد اللهو، وتم التحفظ على المركبات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

