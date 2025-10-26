الداخلية: انتهاء فترة التدريب الأساسى لطلبة معاهد معاونى الأمن “الدفعة العاشرة”

الأحد 26/أكتوبر/2025 - 04:08 م 10/26/2025 4:08:26 PM

نظم قطاع التدريب بوزارة الداخلية، احتفالية بمناسبة انتهاء فترة التدريب الأساسى لطلبة وطالبات معاهد معاوني الأمن “الدفعة العاشرة”.

وخلال فعاليات الاحتفال، تم استعراض مهاراتهم الرياضية والبدنية والقتالية التى عكست المستوى المتميز الذي وصلوا إليه خلال فترة التدريب.

يأتى ذلك في إطار رؤية وزارة الداخلية لإعداد كوادر أمنية قادرة على مواجهة التحديات الأمنية.

