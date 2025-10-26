الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

رفض دعوى بطلان عمومية الأهلي وتأييد إجراء انتخابات النادي في موعدها

النادي الاهلي
النادي الاهلي

قصت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض دعوى تطالب ببطلان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2025.

وجاء في الدعوى، أن الجمعية العمومية باطلة لعدم بلوغ نصاب صحة الحضور، فضلًا عن بطلان ورقة التصويت لعدم احتوائها على خانة “لا أوافق”.

مذكرة وزير الشباب والرياضة المقدمة له تضمنت أن التعديلات المعروضة

وخلال الجلسة، أكد المحامي خالد سليمان، أن مذكرة وزير الشباب والرياضة المقدمة له تضمنت أن التعديلات المعروضة على الجمعية العمومية للنادي الأهلي لا تقبل الرفض، واعتبر ذلك أمرًا بالغ الخطورة يؤكد بطلان قرار الوزير رقم 1112 لسنة 2025، لمخالفته القاعدة التشريعية بالقانون رقم 171 لسنة 2025.

وأضاف أن ما ورد بمذكرة دفاع الوزير يمثل دينًا جديدًا لا يتفق مع صحيح القانون، مطالبًا ببطلان القرار وما ترتب عليه من آثار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمعية العمومية أبرز أرقام النادي الأهلي انتخابات النادي الاهلي عمومية النادي الأهلي دعوى قضائية ببطلان عمومية النادي الأهلي

مواد متعلقة

قضايا الدولة تنظم دورة تدريبية لأعضائها في التحول الرقمي

القضاء الإداري: حرمان المتهرب من الضريبة من مباشرة الحقوق السياسية

رفض طعن سعد الصغير وتأييد حبسه 6 أشهر في قضية حيازة المخدرات

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 60 دقيقة

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 30 دقيقة

ركلة جزاء وهدف ملغي، نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 15 دقيقة

الكلاسيكو، ريال مدريد يتقدم على برشلونة 2-1 في شوط أول مثير (صور)

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يخسر من أستون فيلا بهدف في الدوري الإنجليزي

بيرنلي يفوز على وولفرهامبتون 2/3 في الدوري الإنجليزي

تعادل سيراميكا وكهرباء الإسماعيلية سلبيا في الشوط الأول بالدوري المصري

فيرمين لوبيز يتعادل لـ برشلونة بهدف في ريال مدريد

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام الأيام البيض من شهر جمادى الأولى1447

ما حكم لجوء بعض السائقين لزيادة الأجرة عن المحدد رسميًا؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز قضاء صلاة الفجر إذا فاتت؟ مركز الأزهر يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية