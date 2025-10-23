بتضربني وعايزة مني تعويض، محاسب يرفع دعوى نشوز ضد زوجته بعد 6 أشهر زواج بالجيزة

تتنوع القصص الإنسانية في محاكم الأسرة بين خلافات عائلية شديدة، وتحديات مادية ونفسية، ومشكلات تتعلق بالأطفال وحقوقهم، وغالبًا ما تنتهي الخلافات البسيطة بدعاوى قضائية متعددة.

ومن داخل محكمة الأسرة بجنوب الجيزة، نستعرض دعوى نشوز رفعها محاسب ضد زوجته، بعد 6 أشهر من الزواج، حيث كشف أمام قاضي الأسرة، أنه حرر محضر رسمي بقسم الشرطة يفيد رفض زوجته قرار الطاعة الذي سبق وحكمت به المحكمة الأمر الذي دفعه إلى رفع دعوى نشوز، بعد تفاجأ بملاحقتها له بدعوى إلزامه بسداد 250 ألف جنيه قيمة قائمة المنقولات وجنحة ضرب بمحكمة زنانيري، وذلك أثناء محاولاته إرجاعها لمسكن الزوجية بعدما تركت المسكن بحجة خلافات بينهما علي مصاريف المنزل وتعهد لها بإنهاء الخلاف وتنفيذ مطالبها بتحديد مصروف لها أمام أفراد الأسرية ممن تدخلوا لإنهاء الخلاف وأثناء انتظاره ردها على ذلك تفاجأ بدعاوى تبديد وجنحة ضرب.

وأضاف الزوج في دعواه قائلا: “زوجتي هي المتسببة في كل الخلافات التي وقعت بيننا ورغم أنها حصلت على كل حقوقها المالية، ذهبت واتهمتني بأنني سيئ العشرة، وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بعيشها معي، بخلاف عصبيتها وقيامها بالانهيال علي بالضرب، وإلحاق بي إصابات بواسطة سلاح أبيض، وطلبها مني تعويضها بمبلغ مالي حال وقوع الطلاق بيننا”.

الأمر الذي دفعه لرفع دعوى طاعة وحكمت له المحكمة لكنها لم تنفذ الحكم مما دفعه لرفع دعوى نشوز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.