الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بتضربني وعايزة مني تعويض، محاسب يرفع دعوى نشوز ضد زوجته بعد 6 أشهر زواج بالجيزة

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تتنوع القصص الإنسانية في محاكم الأسرة بين خلافات عائلية شديدة، وتحديات مادية ونفسية، ومشكلات تتعلق بالأطفال وحقوقهم، وغالبًا ما تنتهي الخلافات البسيطة بدعاوى قضائية متعددة. 

ومن داخل محكمة الأسرة بجنوب الجيزة، نستعرض دعوى نشوز رفعها محاسب ضد زوجته، بعد 6 أشهر من الزواج، حيث كشف أمام قاضي الأسرة،  أنه حرر محضر رسمي بقسم الشرطة يفيد رفض زوجته قرار الطاعة الذي سبق وحكمت به المحكمة الأمر الذي دفعه إلى رفع دعوى نشوز، بعد تفاجأ بملاحقتها له بدعوى إلزامه بسداد 250 ألف جنيه قيمة قائمة المنقولات وجنحة ضرب بمحكمة زنانيري، وذلك أثناء محاولاته إرجاعها لمسكن الزوجية بعدما تركت المسكن بحجة خلافات بينهما علي مصاريف المنزل وتعهد لها بإنهاء الخلاف وتنفيذ مطالبها بتحديد مصروف لها أمام أفراد الأسرية ممن تدخلوا لإنهاء الخلاف وأثناء انتظاره ردها على ذلك تفاجأ بدعاوى تبديد وجنحة ضرب.

وأضاف الزوج في دعواه قائلا: “زوجتي هي المتسببة في كل الخلافات التي وقعت بيننا ورغم أنها حصلت على كل حقوقها المالية، ذهبت واتهمتني بأنني سيئ العشرة، وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بعيشها معي، بخلاف عصبيتها وقيامها بالانهيال علي بالضرب، وإلحاق بي إصابات بواسطة سلاح أبيض، وطلبها مني تعويضها بمبلغ مالي حال وقوع الطلاق بيننا”.

الأمر الذي دفعه لرفع دعوى طاعة وحكمت له المحكمة لكنها لم تنفذ الحكم مما دفعه لرفع دعوى نشوز.

موظف في دعوى طاعة: بعد حملها ساومتني وعقب الولادة هجرتني ولاحقتني بـ 6 دعاوى قضائية

ضرب وسحل صحفية ونزع حجابها أمام المارة لتقديمها طعاما للكلاب في أكتوبر

تفاصيل مقتل عامل على يد صديقه بسبب 200 جنيه فى الوراق

سماع أقوال الشهود في مشاجرة نشبت بين 4 شباب وفتاة في أكتوبر

خفت من الفضيحة، اعترافات فتاة تركت رضيعها في مول شهير بمدينة أكتوبر

خفت من الأهالي، اعترافات موظف دهس سيدة في بولاق

قرار عاجل ضد المتورطين في قضية شيكات المطربة بوسي

بقيادة "الدكتور"، تفاصيل جديدة فى واقعة ضبط تشكيل عصابي أثناء التنقيب عن الآثار في التبين

السيطرة على حريق سيارة ملاكي تسبب في شلل مروري بالتجمع الأول

السيطرة على حريق محدود بجوار كوبري أكتوبر والمعمل الجنائي يعاين آثار الحريق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة الأسرة بجنوب الجيزة محضر بمحكمة زنانيري

الأكثر قراءة

لحظة أغلقت فيها الأبواب، هنا سقط الطفلين "إياد وعمر" من أعلى برج بشارع الأغنياء بدمنهور (صور)

أول تحرك من جماهير ليفربول تجاه محمد صلاح بعد حذف صورته بقميص الريدز (صور)

أخبار مصر: صلاح يجرد نفسه من ليفربول، فاجعة أسرية في دمنهور وحريق بالشرقية، إعلان هام للوطنية للانتخابات، أمريكا تحذر إسرائيل

أحدهما تعلق بالشباك 10 دقائق، مأساة في سقوط طفلين شقيقين من الدور العاشر بدمنهور

بعد ساعة ونصف رعب، السيطرة على حريق مخزن أخشاب قرب معهد العلوم الإدارية بالشرقية (فيديو وصور)

اليوم، السيسي يلتقي ملك بلجيكا ورئيسة البرلمان الأوروبي

5 فرق بالعلامة الكاملة، ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثالثة

لزراعة 250 ألف فدان، بدء توزيع تقاوي القمح على المستفيدين في 16 محافظة

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بختام تعاملات اليوم

آخر تطورات سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سورية المركزي

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية