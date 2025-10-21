خفت من الأهالي، اعترافات موظف دهس سيدة في بولاق

أدلى موظف متهم بدهس سيدة أثناء عبورها الطريق في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، باعترافاته أمام النيابة، بأنه لم يتمكن من تفاديها بسبب عبورها المفاجئ.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة بدون قصد، وأن هروبه من مكان الواقعة جاء نتيجة خوفه من المساءلة القانونية أو بطش الأهالي به.

كان اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا من العميد عمرو حجازى رئيس قطاع الغرب، يفيد خلاله بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بمصرع ربة منزل دهسًا من سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وفور تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة بولاق الدكرور إلى محل البلاغ مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين العثور على ربة منزل تبلغ من العمر 40 عامًا تم نقلها للمشرحة، وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء عبور المتوفاة نهر الطريق، صدمتها سيارة مسرعة ملاكي، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

