الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

خفت من الأهالي، اعترافات موظف دهس سيدة في بولاق

حادث
حادث

أدلى موظف متهم بدهس سيدة أثناء عبورها الطريق في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، باعترافاته أمام النيابة، بأنه لم يتمكن من تفاديها بسبب عبورها المفاجئ.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة بدون قصد، وأن هروبه من مكان الواقعة جاء نتيجة خوفه من المساءلة القانونية أو بطش الأهالي به.

كان اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا من العميد عمرو حجازى رئيس قطاع الغرب، يفيد خلاله بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بمصرع ربة منزل دهسًا من سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وفور تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة بولاق الدكرور إلى محل البلاغ مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين العثور على ربة منزل تبلغ من العمر 40 عامًا تم نقلها للمشرحة، وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء عبور المتوفاة نهر الطريق، صدمتها سيارة مسرعة ملاكي، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

قرار عاجل ضد المتورطين في قضية شيكات المطربة بوسي

بقيادة "الدكتور"، تفاصيل جديدة فى واقعة ضبط تشكيل عصابي أثناء التنقيب عن الآثار في التبين

السيطرة على حريق سيارة ملاكي تسبب في شلل مروري بالتجمع الأول

السيطرة على حريق محدود بجوار كوبري أكتوبر والمعمل الجنائي يعاين آثار الحريق

المعمل الجنائي يفحص حريق فيلا سكنية بالتجمع الأول (صور)

تفاصيل ضبط التيك توكر "وليد أبح" بعد اعتدائه على شاب وتصويره عاريًا بمصر القديمة

الحماية المدنية تسيطر على حريق مخزن خردة في بولاق أبو العلا

أسعار الحصول على الرقم القومي خلال 24 ساعة

فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة

قبل نظر طعنه، أبرز المحطات في رحلة سعد الصغير خلف القضبان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجهزة الامن بالجيزة بولاق الدكرور غرفة عمليات النجدة

مواد متعلقة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الغربي بالفيوم

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالمنيا

الأكثر قراءة

رصد أعمال حفر غريبة في محيط سد النهضة، وباحث يكشف: إثيوبيا اخترقت عمق السودان

هيثم الحريرى يطعن على حكم تأييد قرار استبعاده من انتخابات مجلس النواب

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

لا أعرف شيئًا عن ابني، مصطفى هريدي يتصدر التريند بعد حواره مع عمرو الليثي

في حب آل البيت، دليلك لاحتفالات الليلة الكبيرة بمولد الإمام الحسين 2025

"اتبرع أنت بمزاجك"، علاء مبارك يهاجم عمرو أديب بعد إلزامه المصريين التبرع لغزة

بحضور السيسي، أول قمة مصرية أوروبية في بروكسل غدا

القبض على 11 سيدة في شبكة آداب "الواتساب" بالدقهلية

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء

تراجع كبير يضرب أسعار الذهب وهذا العيار يهبط إلى 4950 جنيها

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني صباح اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل طلب الحاجة من الحسين أو السيدة زينب كفرا؟.. رد حاسم من أستاذ فقه

تفسير رؤية الهلال في المنام وعلاقتها بوظيفة مرموقة وربح فى التجارة

أدعية صباحية للرزق يمكنك ترديدها بسهولة

المزيد
الجريدة الرسمية