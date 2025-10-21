الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
خفت من الفضيحة، اعترافات فتاة تركت رضيعها في مول شهير بمدينة أكتوبر

أدلت فتاة في العقد الثالث من عمرها أمام جهات التحقيق، باعترافات حول واقعة اتهامها بترك رضيع داخل دورة مياه بمول شهير في أكتوبر.

وقالت إنها ارتكبت الواقعة خوفا من الفضيحة، لأنها أنجبت الطفل نتيجة علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص تعرفت عليه، وأنها اضطرت لترك الطفل بعدما وضعته خوفا من الفضيحة بعدما تهرب منها، مبينة أن الفكرة جاءت لها لعل أحدا يجده ويحتضنه.

تحرر محضر الضبط وجار احالتها للنيابة العامة.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة قد ألقت القبض على فتاة تركت رضيعها داخل دورة مياه بمول شهير بمدينة السادس من أكتوبر، ولاذت بالفرار.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، اللواء هاني شعراوي، يفيد بتلقي رئيس قطاع أكتوبر، العميد أحمد نجم، بلاغًا من الأمن الإداري بمول شهير بالعثور على طفل حديث الولادة داخل إحدى دورات المياه بالمول.

وبانتقال قوة من مباحث قسم أول أكتوبر بقيادة المقدم محمد راغب، رئيس المباحث، تبين أن الرضيع يبلغ من العمر نحو 3 أيام، ملفوف ببطانية، وما زال مربوطًا بالحبل السري.

وبتشكيل فريق بحث بقيادة مفتش مباحث أكتوبر، العقيد إسلام المهدواي، وفحص كاميرات المراقبة واستخدام التقنيات الحديثة، تم تحديد هوية الأم المتهمة، وهي فتاة تبلغ من العمر 33 عامًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

