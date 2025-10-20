السيطرة على حريق سيارة ملاكي تسبب في شلل مروري بالتجمع الأول

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق اندلع بسيارة ملاكي على الطريق الرئيسي بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مما تسبب في شلل مروري مؤقت بالمنطقة.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق في سيارة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء التي تمكنت من محاصرة النيران وإخمادها دون وقوع أي إصابات.

وباشرت الخدمات المرورية عملها عقب انتهاء عمليات الإطفاء، حيث تم رفع آثار الحادث وسحب السيارة المتفحمة باستخدام أوناش الإدارة، مما ساهم في إعادة حركة المرور لطبيعتها.

وتبين من الفحص تفحم السيارة بالكامل، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة المختصة.

