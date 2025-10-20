بقيادة "الدكتور"، ضبط تشكيل عصابي أثناء التنقيب عن الآثار في التبين

تمكنت قوات مباحث القاهرة من ضبط تشكيل عصابي يتزعمه شخص معروف بلقب "الدكتور"، إلى جانب اثنين آخرين، أثناء قيامهم بأعمال حفر وتنقيب غير قانونية عن الآثار داخل منزل بـ منطقة التبين التابعة لـ حلوان.

جاء ذلك بعد ورود معلومات لـ قسم شرطة التبين تفيد بوجود حفريات سرية داخل أحد المنازل، فتم إعداد قوة أمنية داهمت الموقع، حيث عثرت على حفرة عميقة وأدوات حفر وتنقيب.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بأربعة أشخاص آخرين للمساعدة في أعمال التنقيب بحثًا عن قطع أثرية، وتم ضبط جميع المتورطين وإحالتهم إلى قسم الشرطة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

