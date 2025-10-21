الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
تفاصيل مقتل عامل على يد صديقه بسبب 200 جنيه فى الوراق

متهم
متهم

كشفت تحريات رجال الشرطة بقوات أمن الجيزة السبب وراء إقدام عامل على قتل آخر، على خلفية نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلاف على مبلغ مالي قدره 200 جنيه بدائرة قسم شرطة الوراق.

وأضافت التحريات أن المتهم قام بتسديد عدة طعنات بسلاح أبيض للمجني عليه أودت بحياته، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الجريمة وأرشد عن السلاح المستخدم، وجاري إحالته للنيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن، وتولت التحقيق.

كان مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، قد تلقى إخطارًا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، اللواء هاني شعراوي، يفيد بمقتل عامل على يد سباك بدائرة قسم الوراق.

وعلى الفور، وجه رئيس قطاع الشمال، العميد محمد ربيع، بسرعة انتقال رئيس مباحث الوراق، المقدم محمد طارق، والقوة المرافقة إلى موقع الحادث، وبالفحص، تبين أن المجني عليه عامل لقي حتفه متأثرًا بإصابة نافذة في الصدر على يد المتهم.

وكشفت التحريات أن خلافًا نشب بينهما بعد مطالبة المتهم للمجني عليه بسداد مبلغ مالي كان قد اقترضها منه، إلا أن الأخير رفض السداد، فحدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، استل خلالها المتهم سلاحًا أبيض من طيات ملابسه، وسدد طعنة قاتلة للمجني عليه أردته قتيلًا في الحال.

تحرر محضرا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق الجاني.

قرار عاجل ضد المتورطين في قضية شيكات المطربة بوسي

بقيادة "الدكتور"، تفاصيل جديدة فى واقعة ضبط تشكيل عصابي أثناء التنقيب عن الآثار في التبين

السيطرة على حريق سيارة ملاكي تسبب في شلل مروري بالتجمع الأول

السيطرة على حريق محدود بجوار كوبري أكتوبر والمعمل الجنائي يعاين آثار الحريق

المعمل الجنائي يفحص حريق فيلا سكنية بالتجمع الأول (صور)

تفاصيل ضبط التيك توكر "وليد أبح" بعد اعتدائه على شاب وتصويره عاريًا بمصر القديمة

الحماية المدنية تسيطر على حريق مخزن خردة في بولاق أبو العلا

أسعار الحصول على الرقم القومي خلال 24 ساعة

فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة

قبل نظر طعنه، أبرز المحطات في رحلة سعد الصغير خلف القضبان

