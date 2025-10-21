تفاصيل مقتل عامل على يد صديقه بسبب 200 جنيه فى الوراق

كشفت تحريات رجال الشرطة بقوات أمن الجيزة السبب وراء إقدام عامل على قتل آخر، على خلفية نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلاف على مبلغ مالي قدره 200 جنيه بدائرة قسم شرطة الوراق.

وأضافت التحريات أن المتهم قام بتسديد عدة طعنات بسلاح أبيض للمجني عليه أودت بحياته، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الجريمة وأرشد عن السلاح المستخدم، وجاري إحالته للنيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن، وتولت التحقيق.

كان مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، قد تلقى إخطارًا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، اللواء هاني شعراوي، يفيد بمقتل عامل على يد سباك بدائرة قسم الوراق.

وعلى الفور، وجه رئيس قطاع الشمال، العميد محمد ربيع، بسرعة انتقال رئيس مباحث الوراق، المقدم محمد طارق، والقوة المرافقة إلى موقع الحادث، وبالفحص، تبين أن المجني عليه عامل لقي حتفه متأثرًا بإصابة نافذة في الصدر على يد المتهم.

وكشفت التحريات أن خلافًا نشب بينهما بعد مطالبة المتهم للمجني عليه بسداد مبلغ مالي كان قد اقترضها منه، إلا أن الأخير رفض السداد، فحدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، استل خلالها المتهم سلاحًا أبيض من طيات ملابسه، وسدد طعنة قاتلة للمجني عليه أردته قتيلًا في الحال.

تحرر محضرا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق الجاني.

