السيطرة على حريق محدود بجوار كوبري أكتوبر والمعمل الجنائي يعاين آثار الحريق

وصل فريق من المعمل الجنائي لمعاينة وفحص آثار الحريق الذي اندلع بجوار كوبري أكتوبر، وذلك عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من أعمال التبريد التي تُجرى بعد السيطرة على النيران، وذلك في إطار الوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق محدود بجوار كوبري أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء لمحل البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين نشوب حريق محدود وتمت السيطرة عليه من قِبل قوات الحماية المدنية دون وقوع أي إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



