رياضة

الدوري السعودي، النصر والقادسية يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

النصر والقادسية
النصر والقادسية
انتهى الشوط الأول من مباراة النصر ضد القادسية بنتيجة التعادل السلبي، المقامة مساء اليوم الخميس على ملعب الأول بارك، في الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وقرر البرتغالي جورجي جيسوس مدرب فريق النصر السعودي، الدفع بلاعبه أيمن يحيى في مركز الظهير الأيسر على حساب سعد الناصر الذي بدأ مباراة الكلاسيكو الماضية أمام أهلي جدة، في ظل غياب نواف بوشل بسبب الإيقاف.

كما دفع المدرب البرتغالي بلاعب الوسط عبدالله الخيبري بشكل أساسي بجوار الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، مع تحويل البرازيلي أنجيلو للعب في مركز الجناح على حساب مواطنه ويسلي تيكسيرا.

ترتيب النصر والقادسية في الدوري السعودي 

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 31 نقطة، فيما يحتل القادسية المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

تشكيل النصر ضد القادسية 

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام - إينيجو مارتينيز - عبدالإله العمري - أيمن يحيى.

خط الوسط: عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أنجيلو.

خط الهجوم: كينجسلي كومان - كريستيانو رونالدو - جواو فيليكس.

تشكيل القادسية أمام النصر 

حراسة المرمى: كوين كاستيليس.

خط الدفاع: محمد أبو الشامات - جهاد ذكري - ناتشو فيرنانديز - جاستون ألفاريز.

خط الوسط: جوليان فايجل - ناهيتان نانديز - علي هزازي.

خط الهجوم: بونسو باه - ماتيو ريتيجي - جوليان كينونيس.

الجريدة الرسمية