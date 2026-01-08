الدوري السعودي، النصر والقادسية يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

18 حجم الخط

انتهى الشوط الأول من مباراة النصر ضد القادسية بنتيجة التعادل السلبي، المقامة مساء اليوم الخميس على ملعب الأول بارك، في الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وقرر البرتغالي جورجي جيسوس مدرب فريق النصر السعودي، الدفع بلاعبه أيمن يحيى في مركز الظهير الأيسر على حساب سعد الناصر الذي بدأ مباراة الكلاسيكو الماضية أمام أهلي جدة، في ظل غياب نواف بوشل بسبب الإيقاف.

كما دفع المدرب البرتغالي بلاعب الوسط عبدالله الخيبري بشكل أساسي بجوار الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، مع تحويل البرازيلي أنجيلو للعب في مركز الجناح على حساب مواطنه ويسلي تيكسيرا.

ترتيب النصر والقادسية في الدوري السعودي

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 31 نقطة، فيما يحتل القادسية المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

تشكيل النصر ضد القادسية

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام - إينيجو مارتينيز - عبدالإله العمري - أيمن يحيى.

خط الوسط: عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أنجيلو.

خط الهجوم: كينجسلي كومان - كريستيانو رونالدو - جواو فيليكس.

تشكيل القادسية أمام النصر

حراسة المرمى: كوين كاستيليس.

خط الدفاع: محمد أبو الشامات - جهاد ذكري - ناتشو فيرنانديز - جاستون ألفاريز.

خط الوسط: جوليان فايجل - ناهيتان نانديز - علي هزازي.

خط الهجوم: بونسو باه - ماتيو ريتيجي - جوليان كينونيس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.