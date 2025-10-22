الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مجلس الدولة يهنئ المستشار فارس فام لانتخابه وكيلا لمجلس الشيوخ

المستشار فارس سعد
المستشار فارس سعد فام

تقدّم المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص، والأمين العام، وجميع قضاة مجلس الدولة، بخالص التهنئة إلى المستشار فارس سعد فام النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع (السابق) بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ، وانتخابه وكيلًا للمجلس الموقر.

وأعرب مجلس الدولة عن عميق شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتفضله بتعيين أحد رموز مجلس الدولة في مجلس الشيوخ، تأكيدًا لتقدير القيادة السياسية للدور الوطني والقانوني الرائد الذي يؤديه قضاة مجلس الدولة في ترسيخ سيادة القانون وخدمة العدالة.

 

وأكد المستشار أسامة يوسف شلبي أن المستشار فارس فام سيواصل دون شك مسيرته المشرفة في خدمة الوطن من خلال موقعه الجديد بمجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن هذا الاختيار يأتي تتويجًا لعطائه المخلص ومسيرته الحافلة بالعطاء في مرفق القضاء الإداري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المستشار اسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة قضاة مجلس الدولة مجلس الدولة المستشار فارس سعد فام مجلس الشيوخ

مواد متعلقة

ختام برنامج مجلس الدولة لدفعتي 2020 -2021 بالأكاديمية الوطنية للتدريب (صور)

مجلس الدولة: الدفاع عن الوطن شرف ولا يصح لمن تخلف عن التجنيد تمثيل الأمة بمجلس النواب 

الأكثر قراءة

تراجع كبير في سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 يسجل هذا الرقم

الزمالك يجهز شكوى لرابطة الأندية ضد جماهير الأهلي

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

المصري يرفض استعادة الصدارة من الأهلي بالتعادل السلبي أمام سموحة (صور)

دار الإفتاء توضح معنى قول النبي عليه السلام «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»

‏Recording Academy تعلن إطلاق GRAMMY House Giza لعام 2026 من سفح الأهرامات

اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام السوبر المصري بالإمارات

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بختام تعاملات اليوم

آخر تطورات سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سورية المركزي

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل الأعمال في شهر جمادى الأولى وفضائله

دار الإفتاء توضح معنى قول النبي عليه السلام «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»

“صحح مفاهيمك”: العنف ضد المرأة كسرٌ للروح، والرجولة في حسن العشرة

المزيد
الجريدة الرسمية