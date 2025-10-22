مجلس الدولة يهنئ المستشار فارس فام لانتخابه وكيلا لمجلس الشيوخ

تقدّم المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص، والأمين العام، وجميع قضاة مجلس الدولة، بخالص التهنئة إلى المستشار فارس سعد فام النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع (السابق) بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ، وانتخابه وكيلًا للمجلس الموقر.

وأعرب مجلس الدولة عن عميق شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتفضله بتعيين أحد رموز مجلس الدولة في مجلس الشيوخ، تأكيدًا لتقدير القيادة السياسية للدور الوطني والقانوني الرائد الذي يؤديه قضاة مجلس الدولة في ترسيخ سيادة القانون وخدمة العدالة.

وأكد المستشار أسامة يوسف شلبي أن المستشار فارس فام سيواصل دون شك مسيرته المشرفة في خدمة الوطن من خلال موقعه الجديد بمجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن هذا الاختيار يأتي تتويجًا لعطائه المخلص ومسيرته الحافلة بالعطاء في مرفق القضاء الإداري.

