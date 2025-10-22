الأربعاء 22 أكتوبر 2025
حوادث

موظف في دعوى طاعة: بعد حملها ساومتني وعقب الولادة هجرتني ولاحقتني بـ 6 دعاوى قضائية

موظف يرفع دعوي طاعة
موظف يرفع دعوي طاعة ضد زوجته

تتنوع القصص الإنسانية في محاكم الأسرة بين خلافات عائلية شديدة، وتحديات مادية ونفسية، ومشكلات تتعلق بالأطفال وحقوقهم، وغالبًا ما تنتهي الخلافات البسيطة بدعاوى قضائية متعددة. 

 

ومن داخل محكمة الأسرة بالجيزة، رصدنا دعوى طاعة رفعها موظف ضد زوجته، قائلا لقاضي الأسرة إنه تفاجأ ان زوجته تركت مسكن الزوجية بدون علمه عقب عودته من شغله وذلك فور أن وضعت طفلهما، متوجهة لمنزل والدها، واستولت على جميع المصوغات الذهبية ورفضت الرجوع وطلبت الطلاق.

وأوضح أنه رفض طلبها فقامت برفع قضية تبديد ضده ونفقة، كما لاحقته بـ 6 دعاوى حبس بإجمالى مبالغ مالية مليون جنيه. 

وأضاف أن خلافاتها بدأت عقب علمه بحملها، وتركت المنزل وتوجهت إلى منزل أسرتها، وعندما توحه إليها فوجئ بوالديها يبلغه بطلبها بتأمين مستقبلها كونها حامل لأنها تخشى على نفسها، فوافق وتم تعديل قائمة المنقولات من 550 ألف جنيه إلى  مليون جنيه، فضلا عن شرائه لها هدايا عبارة عن مصوغات ذهبية وعادت للمنزل، لكن بعد الولادة توجهت لمنزل أسرتها وقامت بطلب الطلاق.

وأشار إلى أنه تركها طوال الشهور الماضية تعاني بسبب تعنتها ورفضها الرجوع إليه بتحريض من أسرتها، مما دفعه لملاحقتها بدعاوى قضائية، مقدما مستندات لإثبات عنفها وخروجها عن طاعته.

الجريدة الرسمية