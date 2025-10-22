الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بالأسماء، إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالدقهلية

مشاجرة بالأسلحة البيضاء،
مشاجرة بالأسلحة البيضاء، فيتو

أصيب 6 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بعزبة الصحارة مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 6 أشخاص على إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء “سكاكين”.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الجمالية إلى مكان الحادث في عزبة الصحارة، وبالفحص تبين إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء.

جرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفي الجمالية المركزي، وكشف مصدر طبي عن استقبال كل من: 

١. أحمد فهمي أحمد 43 سنة مصاب بجرح غائر بالرأس
٢. فهمي أحمد  70 سنة مصاب بجرح غائر بالرأس
٣. يوسف أحمد علي 20 سنة مصاب باشتباه كسر بالساق اليمني
٤. علي إبراهيم فرحات 65 سنة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم
٥. محمد علي إبراهيم 36 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج
٦. محمد علي محمد 15 سنة مصاب بخلع بالكتف الأيسر
 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اصابة 6 أشخاص أجهزة الأمن الاسلحة البيضاء الأجهزة الأمنية بالدقهلية بالأسلحة البيضاء النيابة العامة سيارات الإسعاف محافظة الدقهلية مشاجرة بالأسلحة البيضاء مستشفي الجمالية مركز شرطة الجمالية مشاجرة بالاسلحة نقل المصابين

مواد متعلقة

القبض على 3 مسجلين خطر في حملة أمنية بقنا

انطلاق منتدى الإسكندرية والبحر المتوسط الثقافي بمكتبة الإسكندرية غدًا

بينهم شقيقان، إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

طريقة عمل الشيبسي في المنزل بنكهات مختلفة

الأكثر قراءة

تراجع كبير في سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 يسجل هذا الرقم

الزمالك يجهز شكوى لرابطة الأندية ضد جماهير الأهلي

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

دار الإفتاء توضح معنى قول النبي عليه السلام «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الأربعاء

المصري يرفض استعادة الصدارة من الأهلي بالتعادل السلبي أمام سموحة (صور)

اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام السوبر المصري بالإمارات

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بختام تعاملات اليوم

آخر تطورات سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سورية المركزي

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل الأعمال في شهر جمادى الأولى وفضائله

دار الإفتاء توضح معنى قول النبي عليه السلام «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»

“صحح مفاهيمك”: العنف ضد المرأة كسرٌ للروح، والرجولة في حسن العشرة

المزيد
الجريدة الرسمية