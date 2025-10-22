بالأسماء، إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالدقهلية

أصيب 6 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بعزبة الصحارة مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 6 أشخاص على إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء “سكاكين”.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الجمالية إلى مكان الحادث في عزبة الصحارة، وبالفحص تبين إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء.

جرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفي الجمالية المركزي، وكشف مصدر طبي عن استقبال كل من:



١. أحمد فهمي أحمد 43 سنة مصاب بجرح غائر بالرأس

٢. فهمي أحمد 70 سنة مصاب بجرح غائر بالرأس

٣. يوسف أحمد علي 20 سنة مصاب باشتباه كسر بالساق اليمني

٤. علي إبراهيم فرحات 65 سنة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم

٥. محمد علي إبراهيم 36 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج

٦. محمد علي محمد 15 سنة مصاب بخلع بالكتف الأيسر



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات

