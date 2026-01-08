الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الهلال يضرب الحزم بثلاثية نظيفة ويعتلي قمة الدوري السعودي

الهلال، فيتو
الهلال، فيتو
18 حجم الخط

الدوري السعودي، فاز فريق الهلال على نظيره الحزم، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على  ملعب "المملكة أرينا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة دوري روشن السعودي.

أهداف مباراة الهلال ضد الحزم

جاءت ثلاثية الهلال عن طريق سيرجي سافيتش في الدقيقة 29، وروبن نيفيز في الدقيقة 56، وداروين نونيز في الدقيقة 90.

تشكيل الهلال أمام الحزم

حراسة المرمى: محمد الربيعي

خط الدفاع: حمد اليامي، حسان تمبكتي، يوسف أكتشيشيك، متعب الحربي

خط الوسط: محمد كنو، سيرجي سافيتش، روبن نيفيز

خط الهجوم: مالكوم فيليب، سالم الدوسري، ماركوس ليوناردو

ويتصدر الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، في المقابل فريق الحزم يحتل المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.

نتائج مباريات اليوم الخميس في الجولة الـ18 من دوري المحترفين

سموحة وحرس الحدود يحتكمان لركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 بالأشواط الإضافية

الهلال ضد الحزم

ولم يخسر الهلال في آخر 8 مباريات ضد الحزم في الدوري حيث فاز في 6 وتعادل في اثنتين.

وفاز فريق المدرب سيموني إنزاجي في آخر 10 مباريات في الدوري السعودي، تعود آخر مرةٍ فاز فيها في 10 مباريات متتالية إلى الفترة بين مايو وأكتوبر 2024؛ وهناك رقم آخر يشير إلى أن الهلال لم يخسر في آخر 20 مباراة بالمسابقة (فاز في 15 وتعادل في 5).

كما لم يخسر عملاق الرياض في آخر 10 مباريات على أرضه بدوري المحترفين حيث فاز في 8، تعادل في مباراتين بما في ذلك فوزه في آخر 4 مباريات على التوالي.

ونجح الهلال السعودي  في التسجيل في آخر 63 مباراة على أرضه بالمسابقة (مجموع 170 هدفًا).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهلال الحزم الهلال ضد الحزم مباراة الهلال ضد الحزم أهداف مباراة الهلال ضد الحزم

مواد متعلقة

حرس الحدود يتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر بالفوز على سموحة بركلات الترجيح

سموحة وحرس الحدود يحتكمان لركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 بالأشواط الإضافية

كأس مصر، سموحة وحرس الحدود يتعادلان 1-1 ويلجآن لشوطين إضافيين

أخبار الرياضة اليوم: حسام حسن مهدد بالإيقاف 3 مباريات، موقف عمرو الجزار من الانتقال لصفوف الأهلي، لاعبو الزمالك يرفضون خوض التدريبات الجماعية لحين صرف المستحقات

مصر VS كوت ديفوار، مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

كوت ديفوار تضرب بوركينا فاسو بثلاثية وتتأهل لمواجهة مصر بربع نهائي أمم أفريقيا

أول رد من سيراميكا على شائعة القبض على فخري لاكاي بعد حادث سيارة

بوركينا فاسو تبحث عن تقليص الفارق أمام كوت ديفوار بعد مرور 70 دقيقة
ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الحزم 1-0 في الشوط الأول

الهلال يضرب الحزم بثلاثية نظيفة ويعتلي قمة الدوري السعودي

محمد صبحي خلال تكريمه بعيد الثقافة الثاني: عندما تعطي وطنك الانتماء سيمنحك الاحتواء

للطلاب والمعلمين، قرار مهم من تعليم القاهرة بشأن التليفونات المحمولة داخل لجان الامتحانات

تشكيل مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي

تحريات مكثفة لكشف ملابسات اتهام لاعبي الأهلي والإسماعيلي بجلب فتيات لفيلا بالتجمع

في لفتة إنسانية، وزير الثقافة يترجل عن المسرح لتكريم الشاعر الكبير أحمد درويش (فيديو)

مدحت صالح يقبِّل مصطفى الفقي ويؤدي التحية للجمهور أثناء تكريمه بـ"عيد الثقافة" (صور)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 8-1-2026

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يُكتب أجر العمرة لمن لم يستطع الذهاب بسبب ضيق الرزق؟ أمين الفتوى يوضح(فيديو)

هل الخمار أفضل أم النقاب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أدعية الصائمين في شهر رجب، رددها

المزيد
الجريدة الرسمية