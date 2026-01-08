الهلال يضرب الحزم بثلاثية نظيفة ويعتلي قمة الدوري السعودي

18 حجم الخط

الدوري السعودي، فاز فريق الهلال على نظيره الحزم، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على ملعب "المملكة أرينا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة دوري روشن السعودي.

أهداف مباراة الهلال ضد الحزم

جاءت ثلاثية الهلال عن طريق سيرجي سافيتش في الدقيقة 29، وروبن نيفيز في الدقيقة 56، وداروين نونيز في الدقيقة 90.

تشكيل الهلال أمام الحزم

حراسة المرمى: محمد الربيعي

خط الدفاع: حمد اليامي، حسان تمبكتي، يوسف أكتشيشيك، متعب الحربي

خط الوسط: محمد كنو، سيرجي سافيتش، روبن نيفيز

خط الهجوم: مالكوم فيليب، سالم الدوسري، ماركوس ليوناردو

ويتصدر الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، في المقابل فريق الحزم يحتل المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.

الهلال ضد الحزم

ولم يخسر الهلال في آخر 8 مباريات ضد الحزم في الدوري حيث فاز في 6 وتعادل في اثنتين.

وفاز فريق المدرب سيموني إنزاجي في آخر 10 مباريات في الدوري السعودي، تعود آخر مرةٍ فاز فيها في 10 مباريات متتالية إلى الفترة بين مايو وأكتوبر 2024؛ وهناك رقم آخر يشير إلى أن الهلال لم يخسر في آخر 20 مباراة بالمسابقة (فاز في 15 وتعادل في 5).

كما لم يخسر عملاق الرياض في آخر 10 مباريات على أرضه بدوري المحترفين حيث فاز في 8، تعادل في مباراتين بما في ذلك فوزه في آخر 4 مباريات على التوالي.

ونجح الهلال السعودي في التسجيل في آخر 63 مباراة على أرضه بالمسابقة (مجموع 170 هدفًا).

