هل يُكتب أجر العمرة لمن لم يستطع الذهاب بسبب ضيق الرزق؟ أمين الفتوى يوضح(فيديو)

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من محمود عبده، تساءل فيه بحسرة صادقة عن أجر العمرة لمن يتمنى أداءها لكن يمنعه ضيق الرزق وكثرة الأعباء الأسرية، مؤكدًا أن صدق النية عند الله له أجر عظيم قد يوازي أجر العمل نفسه.

حديث نبوي واضح: من منعه العذر كتب الله له الأجر كاملًا

وأوضح الشيخ محمد كمال أن النبي صلى الله عليه وسلم طمأن قلوب من حُرموا من بعض الطاعات لعذر، حين قال:«إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كتب لكم مثل أجرهم»، قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة، منعهم العذر».

وأكد أمين الفتوى أن هذا الحديث أصل عظيم في رحمة الله، ويدل على أن من صدق في نيته ومنعه عذر حقيقي، كضيق الحال أو المسؤوليات، فإن الله يكتب له الأجر كاملًا غير منقوص.

ضعف الإمكانيات المادية لا يحرم العبد من ثواب العمرة عند صدق النية

وخلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أوضح الشيخ محمد كمال أن من كان يتمنى الذهاب إلى بيت الله الحرام بصدق، لكن حالت بينه وبين ذلك الظروف المادية، فإن الله سبحانه وتعالى يبلغه الأجر بنيته، مستشهدًا بقول النبي ﷺ:«إنما الأعمال بالنيات».

وأضاف أن الله أكرم من أن يُضيع نية عبد صادقة، خاصة إذا كان المنع خارجًا عن إرادته.

طلب الأجر بصدق قد يبلغ العبد منازل عظيمة ولو لم يدرك العمل

واستشهد أمين الفتوى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:«من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه»، مؤكدًا أن هذا الحديث يبين أن النية الصادقة قد ترفع العبد إلى منازل عالية حتى وإن لم يُقدَّر له الفعل.

عمل يسير بأجر حجة وعمرة تامة لمن لم يستطع السفر

وبيّن الشيخ محمد كمال أن النبي صلى الله عليه وسلم دلّ الأمة على عمل عظيم، يُدرك به المسلم أجر الحج والعمرة وهو في بلده، وهو أن يصلي الفجر في جماعة، ثم يجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس.

ثم يصلي ركعتين، وقال إن النبي ﷺ أخبر أن من فعل ذلك كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة.

الذكر بعد الفجر باب مفتوح لمن منعته ظروف العمل والمواصلات

وأضاف أمين الفتوى أن من لم يستطع الجلوس بعد صلاة الفجر بسبب العمل أو المواصلات، فليحرص على الذكر والصلاة على النبي ﷺ حتى تطلع الشمس، ثم يصلي ركعتين، طمعًا في هذا الأجر العظيم الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الإلحاح في الدعاء وزيارة بيت الله أمل لا ينقطع

وأكد الشيخ محمد كمال في ختام حديثه أن الدعاء الصادق والإلحاح على الله بطلب زيارة بيته الحرام والصلاة في مسجد نبيه ﷺ من أعظم القربات، مشيرًا إلى أن الله قد يفتح لعبده من حيث لا يحتسب، ويجمع له بين الأجر والزيارة في وقت لم يكن يتوقعه.

