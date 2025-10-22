ضرب وسحل صحفية ونزع حجابها أمام المارة لتقديمها طعاما للكلاب في أكتوبر (فيديو)

تعرضت الصحفية مي محمود، مديرة تحرير أحد المواقع الإخبارية، للضرب والسحل ونزع حجابها وقتل كلبها من قبل مجهولين بشارع الخزان الرئيسي بالمجاورة الخامسة بالحي الخامس بمدينة 6 أكتوبر.

وتوجهت الصحفية إلى قسم شرطة ثان أكتوبر لتحرير محضر رسمي بالواقعة.

وقالت “مي محمود”، في مقطع فيديو على صفحتها عبر"فيسبوك":" ضربوني وبهدلوني وسحلوني، طلعوا عليا بلطجية، علشان بأكل الكلاب وكنت ببلغ عن كلب علشان ياخدوها وينقذوها قبل دخول الشتاء لكنهم موتوها بالفأس".



وأوضحت أن هؤلاء الاشخاص اتعدوا عليها بالضرب المبرح وسحلها في الشارع أمام المارة والسطو على تليفونها لمسح ڤيديوهات عن الواقعة، مشيرة إلى أنهم هددوها بضربها حال مشاهدتها تقديم الطعام للكلاب في الشارع.

