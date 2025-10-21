سماع أقوال الشهود في مشاجرة نشبت بين 4 شباب وفتاة في أكتوبر

الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
تستمع أجهزة الأمن بالجيزة لأقوال شهود العيان في واقعة مشاجرة وقعت أمام إحدى الجامعات في منطقة 6 أكتوبر، شارك فيها أربعة شباب وفتاة. 

وتعود تفاصيل الحادثة إلى نشوب خلاف بسبب قيام أحد الشباب بمضايقة فتاة كانت برفقة زملائها من طلاب الجامعة، الأمر الذي أدى إلى تدخل أحدهم دفاعًا عنها، فتطور الموقف إلى مشاجرة عنيفة بين الأطراف.

وأفاد الشهود بأن بداية الواقعة كانت عند محاولة أحد المتهمين معاكسة الفتاة أثناء تواجدها في محيط الجامعة، ما أثار غضب زميلها، الذي لم يتردد في مواجهته، ليتحول الأمر إلى شجار بين الطرفين، وسرعان ما انضم إليهما آخرون من معارفهم، حتى تصاعدت وتيرة الخلاف وتبادلوا العنف اللفظي والجسدي.

وأضاف الشهود أن عددا من المارة والطلاب تدخلوا لمحاولة تهدئة الأوضاع وفض الاشتباك قبل أن يتفاقم، ثم بادر أحدهم بالاتصال بشرطة النجدة للإبلاغ عن الواقعة.

وفور تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع مشاجرة أمام إحدى الجامعات، تحركت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الموقف وفض الاشتباك، كما تم ضبط المشاركين في الواقعة.

وأجرت الأجهزة المعنية فحصًا ميدانيًا دقيقًا وتبين أن المشاجرة وقعت بالفعل بين مجموعة من الطلاب بسبب مضايقة فتاة، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادثة، وسماع أقوال جميع الأطراف تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين.

 

