الكلاسيكو، يلتقي برشلونة نظيره ريال مدريد في كلاسيكو الأرض على ملعب الإنماء بالسعودية، مساء اليوم الأحد، في مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس السوبر الإسباني التي شهدت تواجد أندية برشلونة، أتلتيك بلباو، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إريك جارسيا، بالدي.

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج، لامين يامال، رافينيا، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: فيران توريس.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

تنطلق مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ويدخل برشلونة بقيادة هانز فليك المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز العريض على أتلتيك بيلباو في دور نصف النهائي بخماسية مقابل لا شيء، فيما يريد ريال مدريد أن يحقق الفوز الثاني على البارسا بعد الانتصار الذي حققه الميرنجي على كتيبة هانز فليك في الدوري الإسباني.

وخسر برشلونة أمام ريال مدريد في الدور الأول من موسم الدوري الإسباني، 2025/ 26، حيث فاز الملكي بهدفين لهدف على ملعب "سانتياجو برنابيو" في شهر أكتوبر الماضي.

وكان ريال مدريد حسم التأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوزه في نصف النهائي بالديربي أمام خصمه أتلتيكو مدريد، بهدفين مقابل هدف الخميس الماضي.

بينما تأهل برشلونة بفوز مثير أمام نظيره أتلتيك بلباو، بخمسة أهداف دون مقابل الأربعاء الماضي، ليصعد للمباراة النهائية.

