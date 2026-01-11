أسماء المعينين في مجلس النواب بقرار جمهوري.. سامح شكري وهشام بدوي وصلاح فوزي و14 سيدة الأبرز.. الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة ضمن القائمة

18 حجم الخط

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 16 لسنة 2026 بأسماء المعينين فى مجلس النواب.

يعين عضوًا بمجلس النواب كل من:

1. سامح حسن شكري سليم.

2. أشرف محمد عبد الحميد الشيحى.

3. صلاح الدين فوزى محمد فرج.

4. هشام عبد السلام بدوى.

5. عمرو مصطفى حسنين الوردانى.

6. عادل فهيم محمد عزب.

7. خالد محمد أحمد عبد الرحمن.

8. شريف باشا سيف بشاى.

9. عبد الخالق عبد الرحمن عواد إبراهيم.

10. إياد سعيد سليمان عودة.

11. سمير صبرى محمد أمين.

12. ياسر عرفات محمد على العربى.

13. أحمد علاء محمد فايد.

14. سعيد جمال محمد عبد الفتاح.

15. عادلة محمد عبد السلام رجب.

16. نائلة جبر محمد جبر على.

17. ماريان مجدى راغب قلدس.

18. ثريا أحمد البدوى محمد حامد حسن.

19. منال حمدى محمود السيد.

20. ميرنا عصام الدين محمد عارف.

21. راندا محمد أحمد مصطفى.

22. نهى عبد الرحمن عبد الشافى عبد الرحمن.

23. هناء عبد الحميد محمد العبيسى.

24. نشوة سليمان محمد عقل.

25. أمل مصطفى حسين عصفور.

26. يارا عفت حسن يوسف.

27. شيرين رضا عبد القوى طايل.

28. عايدة إسماعيل عثمان إسماعيل.

وحدد قانون مجلس النواب التفاصيل والضوابط الكاملة للتعيين في المجلس، حيث تنص المادة (27) على: يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقًا لأحكام المادتين (243، 244) من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها حيث يعد إعلان أسماء المعينين الخطوة الأخيرة لاستكمال التشكيل النهائي لمجلس النواب إيذانا ببدء فصل تشريعي جديد ينتظر منه أداء دوره في التشريع والرقابة ودعم مسار الدولة نحو التنمية والاستقرار

كما ألزم قانون مجلس النواب، بنشر أسماء المعينين بقرار رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية، حيث نصت المادة (28) على: يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

