القبض على المطربة بوسي بمطار القاهرة الدولي وترحيلها إلى نيابة النزهة

أكدت مصادر مطلعة بـ مطار القاهرة الدولي، أنه تم إلقاء القبض على المطربة بوسي، لدي إنهاء إجراءات سفرها إلي دولة الإمارات العربية المتحدة.

القبض علي الفنانة بوسي بمطار القاهرة الدولي

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة: إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر المسافرين بمطار القاهرة الدولي إلي دولة الإمارات، تقدمت المطربة بوسي لإنهاء إجراءات سفرها، وأثناء إنهاء إجراءات سفرها تبين وجود اسمها ضمن الممنوعين من السفر، نتيجة وجود 3 أحكام قضائية عليها.

وأضافت المصادر: إنه علي الفور تم منع الفنانة بوسي من السفر وترحيلها إلى نيابة النزهة لاستكمال التحقيقات.

