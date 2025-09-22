الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القبض على المطربة بوسي بمطار القاهرة الدولي وترحيلها إلى نيابة النزهة

مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي

أكدت مصادر مطلعة بـ مطار القاهرة الدولي، أنه تم إلقاء القبض على المطربة بوسي، لدي إنهاء إجراءات سفرها إلي دولة الإمارات العربية المتحدة.

القبض علي الفنانة بوسي بمطار القاهرة الدولي

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة: إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر المسافرين بمطار القاهرة الدولي إلي دولة الإمارات، تقدمت المطربة بوسي لإنهاء إجراءات سفرها، وأثناء إنهاء إجراءات سفرها تبين وجود اسمها ضمن الممنوعين من السفر، نتيجة وجود 3 أحكام قضائية عليها. 

وأضافت المصادر: إنه علي الفور تم منع الفنانة بوسي من السفر وترحيلها إلى نيابة النزهة لاستكمال التحقيقات. 

