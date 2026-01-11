وزيران وداعية معروف وفقيه دستوري ورئيس جهاز رقابي، أبرز المعينين في مجلس النواب 2026

18 حجم الخط

تضمنت القائمة المعلنة للمعينين في مجلس النواب 2026 بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي أسماء بارزة، وضمت وزيرين هما وزير الخارجية السابق سامح شكري، ووزير التعليم العالي الأسبق أشرف الشيحي، ورئيس جهاز رقابي سابق هو المستشار هشام بدوي الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى الداعية المعروف عمرو الورداني، والفقيه الدستوري صلاح فوزي.

وجاءت قائمة المعينين في مجلس النواب جاءت كالتالي:

سامح حسن شكري سليم وأشرف محمد عبد الحميد الشيحي وصلاح الدين فوزي محمد فرج وهشام عبد السلام بدوي وعمرو مصطفى حسنين الورداني، عادل فهيم محمد عزب وخالد محمد أحمد عبد الرحمن وشريف باشا سيف بشاي وعبد الخالق عبد الرحمن عواد إبراهيم وإياد سعيد سليمان، وسمير صبري محمد أمين.

كما ضمت القائمة: ياسر عرفات محمد علي العربي وأحمد علاء محمد فايد وسعيد جمال محمد عبد الفتاح، وعادلة محمد عبد السلام رجب ونائلة جبر محمد جبر علي وماريان مجدي راغب قلدس وثريا أحمد البدوي محمد حامد حسن ومنال حمدي محمود السيد، ميرنا عصام الدين، راندا محمد أحمد مصطفى، نهى عبد الرحمن عبد الشافي، هناء عبد الحميد العبيسي، نشوى سليمان عقل، أمل مصطفى حسين، يارا عفت حسن يوسف، شيرين رضا عبد القوي طايل، عايدة إسماعيل عثمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.