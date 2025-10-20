المعمل الجنائي يفحص حريق فيلا سكنية بالتجمع الأول (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب صباح اليوم الاثنين داخل فيلا سكنية تقع بجوار مكتب بريد التجمع الأول، وذلك بعد أن التهم الحريق محتويات الطابق الثاني وبعض الأراضي بالفيلا. ووفقًا للتقارير الأولية، لم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا باندلاع حريق داخل فيلا سكنية مكونة من 3 طوابق، حيث نشب الحريق في الطابق الثاني فوق الأرضي. وعليه، تم إرسال ثلاث سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، وبمساعدة فرق الحماية المدنية، تم السيطرة على النيران بسرعة وفعالية.

وصل فريق من المعمل الجنائي إلى موقع الحادث للقيام بالتحقيقات اللازمة وفحص آثار الحريق للوقوف على الأسباب التي أدت إلى نشوبه، في الوقت الذي تستمر فيه عمليات التبريد لضمان عدم تجدد النيران.

كما قامت قوات الأمن بفرض كردون أمني حول موقع الحريق لضمان منع امتداد النيران إلى الطوابق الأخرى للفيلا، بالإضافة إلى تأمين المكان لحين الانتهاء من عمليات التحقيق.

ولم يتم تسجيل أي إصابات جراء الحريق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على تفاصيل الحادث.

ويواصل فريق المعمل الجنائي عمله لفحص المكان بشكل دقيق للكشف عن أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات المناسبة.



