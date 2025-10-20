الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المعمل الجنائي يفحص حريق فيلا سكنية بالتجمع الأول (صور)

المعمل الجنائي يفحص
المعمل الجنائي يفحص حريق فيلا بالتجمع، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب صباح اليوم الاثنين داخل فيلا سكنية تقع بجوار مكتب بريد التجمع الأول، وذلك بعد أن التهم الحريق محتويات الطابق الثاني وبعض الأراضي بالفيلا. ووفقًا للتقارير الأولية، لم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا باندلاع حريق داخل فيلا سكنية مكونة من 3 طوابق، حيث نشب الحريق في الطابق الثاني فوق الأرضي. وعليه، تم إرسال ثلاث سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، وبمساعدة فرق الحماية المدنية، تم السيطرة على النيران بسرعة وفعالية.

 

 

وصل فريق من المعمل الجنائي إلى موقع الحادث للقيام بالتحقيقات اللازمة وفحص آثار الحريق للوقوف على الأسباب التي أدت إلى نشوبه، في الوقت الذي تستمر فيه عمليات التبريد لضمان عدم تجدد النيران.

كما قامت قوات الأمن بفرض كردون أمني حول موقع الحريق لضمان منع امتداد النيران إلى الطوابق الأخرى للفيلا، بالإضافة إلى تأمين المكان لحين الانتهاء من عمليات التحقيق.

ولم يتم تسجيل أي إصابات جراء الحريق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على تفاصيل الحادث.

ويواصل فريق المعمل الجنائي عمله لفحص المكان بشكل دقيق للكشف عن أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات المناسبة.
 

الحماية المدنية تسيطر على حريق مخزن خردة في بولاق أبو العلا

أسعار الحصول على الرقم القومي خلال 24 ساعة

فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة

قبل نظر طعنه، أبرز المحطات في رحلة سعد الصغير خلف القضبان

القبض على عامل نظافة بكافيه في الجيزة لتعديه على طفلة داخل دورة المياه

ضبط سائق بشركة توصيل طلاب شهيرة في بدر لاتهامه بالتعدي على أطفال

التحريات تكشف تفاصيل جديدة فى واقعة القبض على كروان مشاكل ومنعه من السفر

القبض على التيك توكر كروان مشاكل بتهم نشر أخبار كاذبة وأفعال خادشة

سوزي الأردنية تكشف عن مصدر دخلها من "الهدايا الافتراضية" على تيك توك

الأمن يفحص فيديو تشبث شخص بكبوت سيارة ملاكي بشوارع الإسكندرية (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المعمل الجنائي مكتب بريد التجمع الأول الحماية المدنية

الأكثر قراءة

البيضاء تتحدى ارتفاع الوقود، سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

تنبيه عاجل من التعليم بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل

أبرزها إعادة تقييم درجات الإعدادية والدين مادة أساسية، التعليم تصدر 4 قرارات مهمة

سقطت في البحر، لحظة تحطم طائرة شحن إماراتية (فيديو)

محامي ضحية "قاتل الإسماعيلية الصغير": استدعاء شخص آخر للتحقيق معه في الواقعة

أرقام من تتويج منتخب المغرب بلقب كأس العالم للشباب 2025

تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي لـ وزير الأوقاف

الري تعلن عن توفير 330 وظيفة (رابط مباشر للتقديم)

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، الصبر والتقوى سلاح المؤمن للنصر على الأعداء (فيديو)

الإفتاء تحذر من كشف الإنسان ستر الله عليه أو على غيره والنهي عن الإخبار بالأسرار

تفسير رؤية الكرنب في المنام وعلاقتها بالخير والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية