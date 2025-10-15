الأربعاء 15 أكتوبر 2025
حوادث

المطربة بوسي أمام جهات التحقيق: ده توقيعي وما أعرفش أسماء الناس اللي محرر ليهم الشيكات

أقوال المطربة بوسي
أقوال المطربة بوسي في التحقيقات بالقاهرة الجديدة، فيتو

انتهت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة من التحقيق مع المطربة بوسي وأخذ أقوالها في البلاغات التي قدمتها ضد عدد من الأشخاص اتهمتهم فيها باستغلال شيكات موقعة منها وابتزازها ماديًّا ومحاولة منعها من السفر.


وقالت بوسي في أقوالها أمام النيابة: الشيكات دي بتاعتي ودي توقيعاتي، لكن أنا ما أعرفش أسماء الناس اللي محرر ليهم الشيكات، ومليش أي صلة بيهم، ومعرفش الأشخاص اللي بيبتزوني أو بيستغلوا الشيكات دي ضدي.

أضافت بوسي أنها تقدمت ببلاغ رسمي بعد تعرضها للابتزاز ومحاولات التشهير، مطالبة التحقيق في كيفية تداول الشيكات واستغلالها من قبل أشخاص لا تعرفهم.


وفي وقت سابق تقدمت  المطربة بوسي بمعارضة على الأحكام القضائية الصادرة ضدها أمام نيابة النزهة، وقررت النيابة العامة إخلاء سبيلها.

 

القبض على بوسي بمطار القاهرة الدولي

وكانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة قد ألقت القبض على المطربة بوسي، أثناء محاولتها السفر إلى دبي، تنفيذًا لقرار صادر من النائب العام بمنعها من السفر، بسبب صدور 3 أحكام قضائية ضدها في قضايا مالية.

وتم اقتياد المطربة بوسي إلى الجهات المختصة، التي قررت إخلاء سبيلها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة: إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر المسافرين بمطار القاهرة الدولي إلي دولة الإمارات، تقدمت المطربة بوسي لإنهاء إجراءات سفرها، وأثناء إنهاء إجراءات سفرها تبين وجود اسمها ضمن الممنوعين من السفر، نتيجة وجود 3 أحكام قضائية عليها.

