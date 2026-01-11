الأحد 11 يناير 2026
حوادث

بعد تعيينه بالنواب، المستشار عادل فهيم عزب من ساحات القضاء إلى تمثيل مصالح الشعب

المستشار عادل عزب
المستشار عادل عزب
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بتعيين المستشار عادل فهيم عزب نائبا بمجلس النواب.

السيرة الذاتية

ولد المستشار عزب، 7 ديسمبر 1953 فى قرية المندورة بمحافظة كفر الشيخ، وحصل على ليسانس الحقوق بجامعة القاهرة 1976، بتقدير عام جيد جدًا، وحصل على دبلومتى القانون العام والعلوم الإدارية من جامعة القاهرة عامى 1978 و1979.

بدأ عمله فى مجلس الدولة أبريل 1977

- بدأ عمله فى مجلس الدولة أبريل 1977، وتدرج فى المناصب حتى عُين مُستشارًا فى سبتمبر 1991، ووكيلًا لمجلس الدولة فى عام 1994، ونائبًا لرئيس مجلس الدولة فى يوليو 1997، وعمل فى جميع أقسام وإدارات مجلس الدولة، حتى أنتهى به المطاف لرئاسة مجلس الدولة. 

- يُعرف عن المستشار عادل عزب الجدية والالتزام فى العمل، ونقل خبراته لزملائه الأحدث، والتعاون مع رؤسائه، كما عُرف عنه الكفاءة فى إدارة أى موقع يترأسه، سواء محكمة أو دائرة أو إدارة فتوى.

- يعتبر عادل فهيم محمد عزب، رابع أقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

- عمل فى هيئة مفوضى الدولة، ثم عضوًا بالمحكمة التأديبية بطنطا والإسكندرية، ثم رئيسًا للمحكمة الإدارية والتأديبية بالإسكندرية، ثم عضوًا بمحكمة القضاء الإدارى، ثم رئيسًا لدائرة القضاء الإدارى بالبحيرة، ثم بالإسكندرية، ثم رئيسًا للدائرة الرابعة وللدائرة الخامسة بالقضاء الإدارى بالقاهرة، ثم رئيسًا للدائرة السادسة تعليم فحص طعون بالمحكمة الإدارية العُليا، ثم رئيسًا لإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، ثم رئيسًا للدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا. 

