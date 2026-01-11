حصيلة أهداف أمم أفريقيا 2025 بعد دور ربع النهائي

18 حجم الخط

كأس أمم أفريقيا، شهدت مباريات أمم أفريقيا بعد إقامة 48 لقاء عقب انتهاء دور ربع النهائي “ دور الثمانية” وقبلها دور ثمن النهائي ودور المجموعات، إحراز عدد 119 هدفا حتى الآن.

أهداف أمم أفريقيا 2025

وشهد دور المجموعات إقامة 36 مباراة وإحراز 87 هدفا، فيما شهد دور ثمن النهائي إحراز 22 هدفا، وشهد دور ربع النهائي إحراز 10 أهداف، لتبلغ عدد أهداف وحصيلة أمم أفريقيا 119 هدفا بعد انتهاء دور الثمانية.

وحسمت 4 منتخبات تأهلها إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والمقامة على الأراضي المغربية.

وكان أول المنتخبات المتأهلة، السنغال، عقب الفوز على نظيره المالي مساء الجمعة، في دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بهدف نظيف.

كما فاز منتخب المغرب على الكاميرون، بهدفين نظيفين، على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، ليتأهل لنصف النهائي ويضرب موعدًا مع نيجيريا.

وتأهل منتخب نيجيريا إلى دور قبل النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا، بالفوز على الجزائر 2-0، في المباراة التي أقيمت مساء السبت.

وحسم منتخب مصر تأهله إلي دور نصف النهائي بالفوز على كوت ديفوار، بنتيجة 3-2، ليلاقي منتخب السنغال.

المنتخبات المتأهلة إلى دور نصف النهائي من كأس الأمم الإفريقية

- السنغال.

- المغرب.

- نيجيريا.

- مصر.

ومن المقرر أن يقام الدور قبل النهائي يوم الأربعاء المقبل بمواجهتي السنغال ضد مصر، والمغرب ضد نيجيريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.