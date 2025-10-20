الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تفاصيل ضبط التيك توكر "وليد أبح" بعد اعتدائه على شاب وتصويره عاريًا بمصر القديمة

ضبط التيك توكر وليد
ضبط التيك توكر وليد ابح في القاهرة،فيتو

تمكنت قوات أمن القاهرة من ضبط التيك توكر الشهير "وليد أبح"، وذلك على خلفية اتهامه بالاعتداء على شاب وتصويره عاريًا في منطقة مصر القديمة. 

وكان الشاب المتضرر تقدم إلى رئيس مباحث قسم مصر القديمة، بشكوى ضد "وليد أبح"، حيث أشار إلى أنه تعرض للاعتداء من قبل الأخير الذي قام بتجريده من ملابسه وتصويره عاريًا، ثم قام بنشر الفيديو على منصات السوشيال ميديا وقد تم تحديد مكان الواقعة من خلال كاميرات المراقبة المثبتة في المحل الذي وقع فيه الاعتداء.

وعقب تقدم الشاب بالبلاغ، شرعت قوات الأمن في إجراء التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة. وتوصل فريق البحث إلى أن الفيديو الذي انتشر على السوشيال ميديا تم التقاطه بواسطة كاميرات المراقبة في موقع الحادث وعلى إثر ذلك، تم التحفظ على الفيديو وتوثيق الأدلة تمهيدًا لإجراء التحقيقات.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم "وليد أبح"، وتم تحرير محضر بالواقعة وجرى إحالة المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الحماية المدنية تسيطر على حريق مخزن خردة في بولاق أبو العلا

أسعار الحصول على الرقم القومي خلال 24 ساعة

فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة

قبل نظر طعنه، أبرز المحطات في رحلة سعد الصغير خلف القضبان

القبض على عامل نظافة بكافيه في الجيزة لتعديه على طفلة داخل دورة المياه

ضبط سائق بشركة توصيل طلاب شهيرة في بدر لاتهامه بالتعدي على أطفال

التحريات تكشف تفاصيل جديدة فى واقعة القبض على كروان مشاكل ومنعه من السفر

القبض على التيك توكر كروان مشاكل بتهم نشر أخبار كاذبة وأفعال خادشة

سوزي الأردنية تكشف عن مصدر دخلها من "الهدايا الافتراضية" على تيك توك

الأمن يفحص فيديو تشبث شخص بكبوت سيارة ملاكي بشوارع الإسكندرية (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمن القاهرة التيك توكر الشهير “وليد أبح” مباحث مصر القديمة

الأكثر قراءة

البيضاء تتحدى ارتفاع الوقود، سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

أبرزها إعادة تقييم درجات الإعدادية والدين مادة أساسية، التعليم تصدر 4 قرارات مهمة

تنبيه عاجل من التعليم بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل

سقطت في البحر، لحظة تحطم طائرة شحن إماراتية (فيديو)

محامي ضحية "قاتل الإسماعيلية الصغير": استدعاء شخص آخر للتحقيق معه في الواقعة

تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي لـ وزير الأوقاف

أرقام من تتويج منتخب المغرب بلقب كأس العالم للشباب 2025

الري تعلن عن توفير 330 وظيفة (رابط مباشر للتقديم)

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، الصبر والتقوى سلاح المؤمن للنصر على الأعداء (فيديو)

الإفتاء تحذر من كشف الإنسان ستر الله عليه أو على غيره والنهي عن الإخبار بالأسرار

تفسير رؤية الكرنب في المنام وعلاقتها بالخير والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية